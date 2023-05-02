من وحي الواقع وتغيرات ليس بالحسبان.....

هشام عبد القادر ||

وحي الواقع صراع وجودي بين معسكر ظهر فجره عند قيام الثورة الإيرانية 1979وبين الجانب الآخر التوحش الامريكي الذي تأسس في 4يوليو عام 1776..وامتد كيانه لليوم في عامنا الحاضر 2023المتوقع سقوط امريكا في مستنقع الخسارة المادية وزلزال الخسف بكل حلفائه....

إنه عام 1444 الرباعيات الرقم الموعود بالتغيرات الكونية ...وتغير ليس بالحسبان...فالذي يحصل لم يحصل من سنوات مضت...اول التغيرات الكونية زلازل متعددة ..ومناخ متغير ...

ومن المتغيرات لم تكن بالحسبان ..زمن لا تعرف الصديق من العدوا..

والعجب ستظهر ..كل المورثات والعقائد التاريخية كلها على الواقع. لتكون غربلة وتصفية ما يصفى المعدن ليظهر الجوهر ولب الورث التاريخي ..فهذا العام المؤرخ 1444حاصل ضرب حروف بسم الله الرحمن الرحيم ..19حرف في نفسها في الرقم اربعة عدد الكلمات...تكون النتيجة الرباعية عدد حروف اسم الله وعدد حروف اسم محمد وعدد اركان الكعبة ويبقى القائم ..واحد الرباعي الحروف.. لكنه القائم بالف عام ويمينه الرباعيات ..444 اذا تم ضرب عدد 4*3يساوي 12 الاثناعشر شهر ستكون فيها تغيرات لم تكن بالحسبان..

فإذا التاريخ ليس بالاجتهاد والعلم ..المكتسب بل بالإلهام ...

القوة العددية رقم 10 العجب به شئ ولا شئ فمن لاشئ نتوقع يكون هناك شئ. ليس بالحسبان...

انظروا فقط لعين الأحداث في قلب الأرض...

والحمد لله رب العالمين

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