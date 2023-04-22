دم الإمام الحسين عليه السلام يبين صحة التاريخ الهجري..

هشام عبد القادر ||

من يريد يعرف هلال الشهر الهجري وخاصة شهر محرم الحرام فاليتابع مقام الإمام الحسين عليه السلام في كل يوم عاشوراء اي اليوم العاشر من شهر محرم ينبعث دم من مقام الإمام الحسين عليه السلام ويوجد حجر في مقامه في كربلاء تتحول إلى دم ..

اصبح العالم لم يتوحد في هلال شهر رمضان المبارك ..فنستطيع الحساب من اليوم العاشر من محرم ونعرف الاشهر التي تكون كاملة والتي تنقص يوم من الاشهر الهجرية والمؤكد شهر رمضان المبارك لا ينقص يوم واحد ابدا...

فكل عالم يتقي الله بحق الشعوب المسلمة يظهر الحقيقة ..بكل شئ ..

اعظم الذنوب إخفاء الحقائق...

اذا انا غلطان اعترف اقول لا اعلم لا اعرف لا اجعل الناس يتبعوا شئ غلط ..

بل نجعل الناس تتبع الحقيقة..

فنجد كل عام المسلمين يختلفوا لم يتوحدوا بالصيام والإفطار..

فهذا يدل على عدم الإعتراف بالخطأ..

فنحن نعلم إن الإسلام دقيق ليس متخبط..

وله قوانين ثابته.

وله دلائل وحقائق واضحة فالشمس لا تخفى كذالك القمر...

فالمؤكد إن شهر رمضان المبارك شهر رحمة يوحد الأمة لا يجعل فيها إختلاف.. فما الفرق بالهلال خاصة بالدول العربية لا نقول الغربية.

فمن الأحرى الدول العربية الإسلامية تكون في وحدة ومعرفة بهلال شهر رمضان المبارك.. فإذا استمر العالم الإسلامي بعدم معرفة هلال شهر رمضان المبارك فهذا يدل على عدم وحدتهم...

إذا لم يوحدهم شهر رمضان المبارك فما الذي يوحدهم...

ولا حول ولا قوة إلا بالله..

والحمد لله رب العالمين

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