اليوم الجمعة يوم القدس العالمي.. الموافق 21/4/2023...

هشام عبد القادر ||

عندما ننشر مقال ليس عجبا ورياء وسمعة بل حرصا على سلامة التاريخ والحقيقة فقط نذكر الجميع شهر رمضان المبارك لا ينقص يوما واحد عدده كعدد ثلاثون جزء من القرآن الكريم ثلاثون يوما لا ينقص على مدى التاريخ الهجري هكذا ما تكلمت به عدد كثير من روايات آهل البيت عليهم السلام.. فحصل في يوم الجمعة السابقة إحياء ذكرى يوم القدس العالمي مع جمهور المقاومة واليوم في هذه الجمعة نحيي يوم القدس العالمي مع غيث السماء في عدة محافظات من الجمهورية اليمنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بوقت إحياء يوم القدس العالمي في كل عام حتى الساعة الثالثة عصرا نتذكر دائما بيوم القدس العالمي لا تخلوا الأرض من مزن السماء يدل على عظمة الموقف ليوم القدس العالمي إنه يوم رحمة...للمقدسات وللشعوب المقدسة التي تحيي شعائر الله..

وقد توقعنا في مقال سابق سيكون غيث مدارا بيوم القدس العالمي وهذه إشاره إننا قدمنا جمعة القدس العالمي في تاريخ 14/4/2023

وهي اليوم بتاريخ 21/4/2023

هكذا نمشي على خط الخميني المقدس..

الذي رسم الطريق للأمة حتى يكون هناك ضبط للشهر لا يحدث اي إلتباس للأمة بتحديد يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك

والحمد لله رب العالمين

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