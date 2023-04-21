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روح الله الخميني اصبح هلال القدس لا يعرفه إلا العارفون..!


هشام عبد القادر ||

 

هلال شهر رمضان المبارك لابد من تحقيق وعلامات وعين رؤية له كذالك يوم القدس العالمي له علامات..

وكذالك ليلة القدر لها علامات ..

يوم القدس العالمي تحديدا في اليمن نشهد امطار غزيرة او مزن غزير تحديدا بالساعات التي نحيي بها يوم القدس العالمي.. 

هذه علامات..

لكن بالتحقيق نضبط يوم القدس العالمي بهلال الشهر المبارك فمثلا في عامنا. 2023لم تضبط الناس يوم القدس العالمي جعلوا الجمعة بتاريخ 14/4/2023 يوم قدس عالمي كأنها آخر جمعة من شهر رمضان المبارك واصبح الشهر عند البعض 29يوم وشهر رمضان المبارك لا ينقص يوما واحدا واليوم الجمعة الآخيرة في شهر رمضان المبارك يوم 30 في شهر رمضان المبارك هو يوم القدس العالمي الحقيقي..

لذالك اصبح روح الله الخميني هلال للقدس العالمي...

ومن هذا المنطلق نحيي في هذا العام يوم القدس العالمي مرتين مرة مع جمهور محور المقاومة ومرة آخرى مع علامات يوم القدس العالمي غيث الرحمة ..في القلوب.  

 

والحمد لله رب العالمين

 

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