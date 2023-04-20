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تدافع الناس بالليالي المباركة من شهر رمضان المبارك لا ترضي الله...


هشام عبد القادر ||

 

حكومة الإمام علي عليه السلام اعدل حكومة بالتاريخ البشري بعد رسول الله صلواة الله عليه وآله...

كان هناك بيت مال المسلمين يتوزع بالتساوي...

كان الإمام علي عليه السلام هو من يتولى بالايتام والارامل والمساكين والملقب بابو الأيتام يوزع بنفسه وبيده ...

كانت ليالي القدر المباركة بمثابة صدقة وعطاء لا بمثابة تهجد وقيام.

اعظم الأعمال في ليالي القدر هو العطاء للمساكين المتعففين...

شهر رمضان المبارك والصوم فيه هو الإحساس بالمساكين...

شهر رمضان المبارك تربية ليس للشهر بل للسنة كاملة وللعمر كله يكون محطة نظر للمساكين...

المساكين هم عيال الله ومن يتولى شؤونهم هم آهل الله...

شهر رمضان المبارك ليس استغفار باللسان وركوع وسجود وقراءة القرآن بدون العمل...

العمل في شهر رمضان المبارك يكون بمقام الف شهر وخير العمل هو جهاد النفس وجهاد النفس معناه عدم الطمع ..حب لأخيك ما تحب لنفسك. 

امعاء المساكين لا تشكي إلا للقلب والقلب إذا انكسر انكسر ناموس الإله. 

القلب هو مشكاة وجود الإنسان ومسجد وبيت لله والإمام علي عليه السلام تم ضربه بالسيف وهو في بيت الله ومن انحرم من النور هم المساكين.. لإنه ابو الآيتام..

يفترض على كل الحكومات الإسلامية أن تكون السباقة لعمل الخير لا التجار ...

الكلام يطول

 

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