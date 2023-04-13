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فزت ورب الكعبة ...


هشام عبد القادر ||

 

بماذا فاز إمام الموحدين والمتقين سيد الوصين وهو الفائز منذ اول لحظة بحياته.. لماذا بالتحديد عندما ضربه بالسيف إبن ملجم المرادي..

لو نقول بالموت الذي دعاه فقد رحل الانبياء والرسل والصالحين لم يقولوا فزنا ورب الكعبة ولم يقولها احد غير الإمام علي عليه السلام لا من الاولين ولا من الآخرين في لحظة الشهادة...

عن يقين ومعرفة ..ووعي وبصيرة...

التحليل لهذه الكلمات لم يقولها الإمام علي عليه السلام إلا بحديث آهل الكساء اليماني.. وقالها في استشهاده..

نحن نعيش في شهر رمضان المبارك ونحيي ليالي القدر لآجل نفوز باليالي القدر المباركة ..

والإمام علي عليه السلام فاز بلحظة الضربة فكيف نفسرها....هل الشهادة اعظم شئ. واي شهادة نتحدث عنها في لحظة السجود لاعظم ولي بالوجود ..هو يصلي ليس كصلاتنا لإن خشوعه غير خشوعنا ..وحضوره غير حضورنا...فماذا يعني امير المؤمنين علي عليه السلام فزت ورب الكعبة اي وصول وصل إليه.. الفناء بالسجود اعظم الوصول إلى الله واعظم القرب إلى الله في السجود ..

حديث آهل الكساء اليماني تحدثت وروته سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وخلاصته تم خلق الوجود لمحبة آهل الكساء عليهم السلام فكان الجهر بالقول فزنا وفاز شيعتنا.. فما علاقة حديث آهل الكساء باستشهاد امير المؤمنين علي عليه السلام..

الفناء الكلي للنفس تصل لأعلى المراتب فوق اليقين.. وهو الوصل بالله....

لذالك الحديث عندما نريد الفوز بليلة القدر فقط نستشعر بولي الوجود امير المؤمنين علي عليه السلام ..فهو الفوز ليس فقط لذاته بل لمن احبه وتقرب منه بكل الأحوال..

والحمد لله رب العالمين

 

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