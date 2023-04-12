المقالات

غيث السماء الغزيرة بيوم القدس العالمي دليل عظمة التوجه...


هشام عبد القادر ||

 

في كل عام في شهر رمضان المبارك بيوم القدس العالمي يحدث غيث  غزير ينزل السكينة ويطهر القلوب من الرجس تطهيرا ..ويثبت الآقدام فماذا نتوقع في عامنا هذا فقد يحدث غير ما بالسنوات السابقة تنفرج السماء بالآمل والرحمة الواسعة بعد اعوام طويلة من الحروب المدمرة ..فالنتوجه بقلوب صافية خالصة بتعجيل الفرج وزوال الغمة عن هذه الآمة ..لتكون ساحة قلوبنا ارض طيبة تستقبل غيث السماء والمزن الصافي لتنبت آشجار طيبة مثمرة تؤتي آكلها كل حين ..

اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد سكينة القلوب وغيثها ومزنها ومنبع الصفاء في كعبة الآجساد محراب الصلاة في كل عام نستذكر استشهاد امير المؤمنين وسيد المتقين آول الموحدين من قال ءامنا الإمام علي عليه السلام ..في عامنا هذا آحداث لم تكن بالتاريخ كما قالت المنابر الحسينية في قلوب المؤمنين..

والآحداث تحمل بالخير لكل العالم ..

نأمل ونتفائل لا نتشائم ...فالقادم خير وكل الخير هو من آهل الخير فلا يأتي الخير إلا من آهله ...خير البرية هم آهل الخير ..وذكرهم في السنتنا هو الخير ..والتفائل هو الخير..

نختم مقالنا عام خير مليئ بغيث تسكن في القلوب غيث الرحمة ..محملة برياح الآمل وعدم اليأس من روح الله.  وعظمة التوجه لتطهير المقدسات وهي قلوبنا ستجعل المقدسات الإسلامية في حرية وسلام..

والحمد لله رب العالمين

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هارون الأمة..!
ما سر هذا الوجع؟!
أمَّا الشروع في الإستسلام او المواجهة حتى النصر أو الشهادَة،
لمناسبة إستشهاد الامام علي عليه السلام ..فزت ورب الكعبة ؛ خلاصة معنى الحياة
التضليل الاعلامي ..
الدعاء على اهل العراق
غيث السماء الغزيرة بيوم القدس العالمي دليل عظمة التوجه...
التَمسّك بأطرافِ العَباءَة المقدّسة..
الفسوق والفساد حواضن بقاء التفاهة والتجهيل
العمامة المناسبة في المكان المناسب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك