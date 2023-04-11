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علي المقام لا علي مثله هو المولود في قبلة الوجود والفاني في السجود..


هشام عبد القادر ||

 

الفناء اعلى المقامات في العبادات وهو الجهد الفاني في سبيل الوصول لأعلى الدرجات والمقامات واسجد واقترب هو القرب والعلو والفناء ليس الموت بل البقاء والخلود فلم يكن أحد بالوجود مولود بجوف الكعبة غير الإمام علي عليه السلام وهذه العناية واللطف والإختيار ليس من والدته الشريفة فاطمة بنت آسد إنما توجيه رباني والدليل على ذالك انشقت الكعبة لمولده الشريف..  ولازال هذا الإنشقاق موجود للآن لتكون آية للعالمين فلم يكن نبي او وصي ولا لآحد من خلق الله أن يكون مولده بجوف الكعبة بمثل هذه الحالة الاستشنائية انشقت الكعبة لمولده الشريف وايضا في الفناء تهدمت اركان الهدى واركان الهدى هي الكعبة المشرفة بالظاهر والباطن هي القلوب ..وكان مولده الشريف في 13من شهر رجب واستشهاده في شهر رمضان المبارك تم ضربه بالسيف وهو ساجد ولا احد من الخلق يستطيع مواجهته لا بالسيف ولا بالرمح فهو الممدوح في السماء لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار ..

وليلة القدر في كل عام تنشق القلوب لمعرفته فكل قلب منكسر سيعرف معاني تهدمت اركان الهدى ..ابو الايتام وكافل الآرامل ..وأب لكل الآمة والبشرية خير البرية من ذكره عبادة. والنظر إلى وجه عباده ..من عنده علم الكتاب ..اسمه في القمر علي إذا اكتمل وصوته الرعد إذا المزن انهمل ..

ونوره الشمس في الظهيره للنظر إليه لا يحتمل..

هو الزلزال وهوالرحمة والشاهد معركة الجمل..

علي قبلة الارواح والاجساد والابدان وهو اولى بكل نفس يمينه لاصحاب اليمين يأخذهم بجذبة الروح لتشهد انفسهم بالمعرفة إن النفس لا تطيب إلا بولايته. ولا تقبل الأعمال إلا بحبه ومودته...

فهو إمام المتقين وربنا لا يتقبل إلا من المتقين من إمامهم سيدنا علي عليه السلام.. فكيف تكون قلوبنا تقية بدونه.. هذا من المستحيل ..إذا هو النفس الذي من عرفها فقد عرف ربه..

فمسكنه في القلب إمام يأم التقوى والمتقين..

وروحه فاطمة الزهراء عليها السلام

تصعد إلى أبيها سدرة المنتهى..

تشهد برضاها وتنصر إمامها...

قبلة كل الموحدين...

يا علي يا مولاي اسمح لي أن اكتب ما لا احد قد كتب سر التوحيد اسمك ..فكل لام لا إله إلا هو

بدون اسمك لا يعرف الموحدين معاني الإلوهية ..إنها احدية ..فكل نداء يا ترفع بياء اسمك والعين نقطة البداية لكل الوجود لاهوتية ..فهذا اسمك علي ..ليس كإسم بدون مسمى بل انت انت وحدك المولود في قبلة الوجود وانت الفاني في السجود افنيت كل الوجود وموجود ليبقى واجد الوجود ..فيوم معلوم يظهر اسمك الذي تعلم منه آدم عليه السلام كل الاسماء وتعلمت منه الملائكة فعلمت وسبحت واعترفت لا علم لها بدونك فآنت المعلم بإذن العليم..

 

والحمد لله رب العالمين

 

الواح طينية، قبلة الوجود، هشام عبد القادر

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