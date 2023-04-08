المقالات

الإمام الخميني ويوم القدس العالمي ..


هشام عبد القادر ||

 

إذا سألت نفسك أين محور المقاومة ومنطلقها ستجيبك نفسك في فلسطين واين مصدرها هي الشعبية الفلسطينية المقاومة بالحجارة والعزيمة التي لم تتراجع ولم تتخاذل.  وإذا سألت نفسك من هم خونة الاوطان والمقدسات ستجيبك نفسك هم الحكام والمشجع لهم الشعوب الخانعة ..الذليلة ..

وإذا سألت نفسك من الذي غير العالم وصنع من لا شئ شئ واستطاع أن يبني امة ستجيبك روح الله الخميني ..

فهل استمرينا على هذا الخط الخميني ..ماذا لو روح الله الخميني رئى عالم العرب ما زال متخاذل عن القضية الفلسطينية ورئى السلاح يتوجه نحو اليمن لقتل الشعب اليمني اي تحالف الأعراب مع عالم الغرب ضد اليمن لكان قوله وجهوا سلاحكم لنصرة الشعب الفلسطيني واتركوا شعب اليمن ولا تأذوه فإنه شعب انصار رسول الله وشعب مسالم لن يؤذي احدا عبر التاريخ ..ولن يكون منه مصدر شر ابدا للشعوب.. بل منه الخير ..لإن الفطرة لدى الشعب اليمني سليمة إذا قلت له بجاه الله ورسوله عفى عنك وصفح عنك يحترم الجاه ..

فمن منطلق سيرة روح الله الخميني قدس الله سره نذكر العالم اجمع ماذا صنعتم بيوم القدس العالمي هل اتجهت البوصلة نحو القدس فقد صنع لكم روح الله الخميني طريق ومنهج ومنطلق البداية فماذا لو كان كل يوم هو القدس والمقدسات ...

فيجب أن تتوجه بوصلة قلوبنا نحو الشعب الفلسطيني المظلوم إنه شعب لا تستطيع تعبر عنه سني او شيعي

بل هو شعب مناضل يؤمن بقضية تحرير القدس وتحرير فلسطين ..شعب يجاهد بالحجارة ..وبفضل ثورة روح الله الخميني توصلوا للسلاح والصاروخ والطيران المسير ولكن لا نقف بهذا الحد بل السعي نحو تحرير المقدسات بكل طاقة الشعوب كلها مسؤولية كل الشعوب أينما كانت ..واول تحرير يكون لمكة والمدينة لإنها اصبحت شباك لإفتراس كل من يسعى للعمرة او الحج وهو معارض للملكة ...

نحن لسنا ضد اي حاكم سوى سني او شيعي كابشر وإنسان لإننا نحترم الإنسان اين كانت ديانته ومعتقده بل نحن ضد الهيمنة والظلم باسم الإسلام والإنسانية وباسم اي مسمى لم يكن من جنس العمل الإيجابي...

فنحن في كل شهر رمضان المبارك وآخر جمعة من الشهر الكريم نستذكر اعظم هدف بالحياة حرية المقدسات..

وهذا يدل على تعظيم شعائر الله في قلب روح الله الخميني يدل على تقوى قلبه وإيمانه العظيم وحبه للشهر الكريم واليوم المفضل يوم الجمعة وروحانية الشهر الكريم وحبه للمقدسات الطاهرة

فسلام على روح الله الخميني

والحمد لله رب العالمين

 

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لنستفيد من شهر رمضان
الصوم يوجه الى الوحدة والعزة
الصوم قاهر التكبر
الصوم فرصة لتكامل الذات تنمويا
أحسنُ العدلِ، نصرة المظلوم...
الإمام الخميني ويوم القدس العالمي ..
من ينتصر؟
صلح الامام الحسن ممهد لثورة الامام الحسين عليهما السلام –2
بدر.. عرين الرجال
العراق وتطوير بدائل للنفط 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3448.28
يورو 1428.57
الجنيه المصري 42.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1818.18
دينار كويتي 4166.67
ليرة لبنانية 0.09
ريال عماني 3448.28
ريال قطري 357.14
ريال سعودي 347.22
ليرة سورية 0.52
دولار امريكي 1298.7
ريال يمني 5.2
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك