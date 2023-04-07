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رانيا العسال يمنية وآهلها هم آهل اليمن ..!


هشام عبد القادر ||

 

نرفع تحيتنا وسلامنا للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ونطالب القيادة السياسية اليمنية أن توجه كل قدراتها لإخراج السيدة الصحفية رانيا العسال من سجن مملكة بني سعود ..كما اخرج السيد حسن نصر الله حفظه الله المعتقلين في سجون الصهاينة...منهم عميد الاسرى سمير القنطار ..فقد انتمى للمقاومة بروحه فصار واحد من حزب الله وختم حياته بالشهادة ..وإننا نطالب القيادة السياسية اليمنية التدخل بالتفاوض مع مملكة بني سعود بإخراج الصحفية رانيا العسال من المعتقل القسري ونطالب كل قادة دول محور المقاومة بالتدخل في الإفراج عن الصحفية رانيا العسال وكذالك ليبث بني سعود حسن النوايا والإتفاقية التي جرت مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية نريد الإثبات بالإفراج عن المعتقلين ..هذه اول خطوة يثبت فيها بني سعود على حسن النوايا.. 

وإننا في اليمن ستكون قضيتنا الأولى هم الأسرى فهم القلوب المقدسة ..ومن ثم ندافع عن المقدسات والذي يريد أن يكون مدافعا عن المقدسات اولا يدافع عن حرية الشعوب ..

وستظل رقاب الاسرى في حواسنا اولهم الشيخ حسن فرحان المالكي والاخت رانيا العسال الهدف الاساسي وجميع الأسرى الذين لا نستطيع عدهم ...

وكل حر بالعالم فهو يمني لإن اليمن اصل العرب ومن لا ينتمي لليمن بالهوية والمودة عليه مراجعة حساباته مع التاريخ ومع الوجود ومع الركن اليماني ومع الكساء اليماني واصحاب الكساء.. ومع الموعود في الركن اليماني...

لذالك ستكون اليمن هي المدافعة عن كل الشعوب والقضايا.  يدا بيد مع كل أحرار الأمة

 

والحمد لله رب العالمين

 

 

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