اختطاف مروة ثم الصفاء ..رانيا ..

هشام عبد القادر ||

تكلمنا في مقال سابق عن الابصار التي تشخص إلى قلب الأرض ..

ولم نتنبأ بل نتوقع ما يحدث فقد تم إعتقال المعتمرة اليمنية مروة الصبري واشرنا إليها بالمروة من شعائر الله ثم رمزنا بالتغيرات التي ستحدث وهي بالصفاء تم اعتقال الصفاء ايضا رانيا العسال معتمرة مصرية...وهذه الرموز الإنسانية نساء مؤمنات ذهبين للعمرة ..فالحدث الأول حصل والحدث الثاني حصل فهل يا ترى هل نحن في مخاض التغيرات العالمية تذهب ابصار الناس إلى قلب الأرض تقول لا للظلم ..فالمقدسات الإسلامية حدود الله فمن اعتداء عليها فقد ظلم نفسه...

القلوب المؤمنة. هي مقدسة فالمروة والصفاء من شعائر الله فكانت سيدتنا هاجر عليها السلام تبحث عن الماء لتسقي طفلها الرضيع ..والسعي بينهما اغاثة فهل ستسعى الأمة لإغاثة المعتمرتين المؤمنات مروة الصبري ورانيا العسال..

ولا حول ولا قوة إلا بالله..