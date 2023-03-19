اعظم ما في الإنسان هو قلبه..

هشام عبد القادر ||

كل شئ في الإنسان ينام ويرتاح إلا القلب ينبض يحن برعايته على الجسم كله حتى العقل والوجدان وكل شئ في الإنسان يخلد للموت الاول وهو النوم ولكن القلب مستيقض حتى الروح تسكن بسكون الجسد إلا القلب يظل يتحرك كإنه الحاكم الذي لا ينام على رعيته ..فاين محل القلب من الجسد إنه تحت ظل وقفص كإنه ولي من اولياء الله عليه قبة تجذب الزائرين والمريدين إنه محل الرحمة والعاطفة لا تحب ولا تكره ولا تطمئن إلا بشعور نابع من القلب ..

إنه العقل والبصر والسمع والنور وكل الصفات ..إنه محل سكن الملكوت هو المسجد وهو القبلة وهو بيت الله..

هو محل الخلوة والقوة ..

فأي اعظم قلب بالوجود ..إنه قلب رحمة للعالمين لم يموت لو مات لماتت الرحمة ..

أين نجد ذالك القلب الواسع إنه في انفسنا وهو اولى بنا من أنفسنا..

كيف نتقرب من القلب ..كيف ننجذب إليه كيف نحج إليه كيف تهوي قلوبنا إليه ..اين نراه كيف نسمعه كيف نتعلم منه إنه الكتاب الجامع والإمام المبين إنه النور العظيم..

عندما نتلطف لكل القلوب فنحن نرى هذه الرحمة ..فلا نكسرها ..

فهو الكوكب الدري ..الذي يدور حول نفسه هو الفيض ومركز الشعاع والنور يهدي الله لنوره من يشاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فمحل الهداية هو القلب اهدنا اي اهدي قلوبنا وارزقها تقواها.. اتقوا الله ولا تقوى الا من القلوب يعلمكم الله من مصدر القلب السليم...

إذا كان كذالك من عنده علم الكتاب ..الفاتحة والخاتمة وعلم كل شئ هو القلب الجامع ..الإمام المبين..

لم نجد مولود في بيت الله قبلة الوجود إلا الإمام علي عليه السلام هو ذالك القلب مفتاح العروج لعرش الجسد للعقل الكلي هو سيد الوجود ..سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله..

خلاصة ونتيجة البحث قلب الوجود باب مدينة العلم والحياة والسعادة هو الإمام علي عليه السلام.. هذا الذي يتوصل إليه كل عارف بالوجود الإنساني

والحمد لله رب العالمين

ـــــــــــــ