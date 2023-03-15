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تحرير المقدسات.. يستوجب قلوب مقدسة.


هشام عبد القادر ||

 

هناك ارتباط بين قبلة الإسلام وبين القلوب الطاهرة فلا يتعلق بالمقدسات إلا اصحاب القلوب الطاهرة. فالمقدسات تحمل معراج الآخرة لا يسعى إليها إلا اصحاب الاكفان البيضاء من تركوا الدنيا وحجوا إليها بالتلبية والإعتراف بعرفات لا ملك إلا لله والسعي بين الصفاء والمروة لتلبية عطش الرضيع سيدنا إسماعيل عليه السلام فلا يسعى بهذه الشعائر إلا اصحاب القلوب التقية تلبي استغاثة الملهوفين ..والركن اليماني هو اساس الحج واساس بيت الله لان اسم الله اربعة أحرف وبيت الله اربعة اركان قد نستبعد الالف من اسم الله يبقى لله ونستبعد اللام يبقى له لكن لا نستطيع نستبعد الهاء هي الباقية الخمسة اهل الكساء اليماني هم سر بيت الله ترتبط بالعدد 6سادسهم جبريل عليه السلام هناك الصيحة يوم يسمعون الصيحة بالحق ذالك يوم الخروج ..صيحة الحق بالركن اليماني ..فلا يستطيع احد بالعالم يستبعد اهل اليمن وارتباطهم بالمقدسات الطاهرة ..

نحن لسنا عبيد السلطة والسلطة هي لله ونقول رسالتنا ستكون الحملة الدولية لتحرير المقدسات وتدويل إدارتها سبيل فمن مشى عليه يصل إلى الاخرة يلاقي ربه وهو صادق بدينه يطلب تحرير المقدسات من السيطرة باسم الإسلام لإنها لله ليست لاحد من الخلق واهلها هم اهل الله الطاهرين من طهرهم من الرجس تطهيرا وكل مسلم تقي طاهر القلب يتوجه إلى الله بقلب سليم يهوي قلبه لذرية إبراهيم عليه السلام ..ونحن نقول نعم للقلوب المقدسة ان لا تجوع ولا تعرى فالشعب اليمني مظلوم والشعب الفلسطيني مظلوم وكل الإنسانية التي تحت العوبة الاستكبار العالمي مظلومين ..

نريد الحرية للقلوب المقدسة وللمقدسات فهما مرتبطان حبل من الله كتاب الله المقدس يبين حبل من الناس القلب الطاهر وكل القلوب التي تهوي اليه وهي طاهرة بين الركن والمقام هناك صيحة اخر الزمان ونحن من اليوم نقول لبيك في الركن اليماني ..جئناك من اليمن ومن كل مكان نقول نعم لحرية المقدسات الإسلامية وتدويل إدارتها من عصرنا هذا حتى يإذن الله بما يشاء ويختار..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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