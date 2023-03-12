"لن نسكت "هذا هدف الحملة الدولية لتحرير المقدسات..

هشام عبد القادر ||

ما نشاهده اليوم من سخرية في المقدسات وإدخال الشواذ ليس إلا لاستفزاز العالم الإسلامي إنكم امة تسكت ولن تقول شئ ولا اي حاكم يتجرأ يقول تحرير المقدسات بل يقول دفاع عن المقدسات حماية المقدسات صيانة المقدسات لا يجرأ يقول تحريرها إلا من رحم ربي ...

فلن نسكت هذا هدف كل حر نقول كلمة حق الحرية للمقدسات تحرير المقدسات الإسلامية ..فهي حدود الله وإن كنا ليس أهل لتحريرها بل نقول كلمة حق نصنع الأحداث كما قال السيد حسن نصر الله حفظه الله كذالك نمتلك الشجاعة ممن كسروا حاجز الصمت وهم شجعان اليمن قائدها السيد عبد الملك بن بدر الدين حفظه الله وابطال اليمن ..

فالمقدسات لله لا علاقة لها بالسياسية الدبلوماسية ..كل شئ بحاله لكن حال المقدسات هي للأمة كافة ..والحرية فيها تكون حرية للمسلمين كافة تحج وتعتمر لا يكون إعتقالات ولا تقييد الحج والعمرة ..

إذا نحن نقول كلمة لن نسكت عن ما يجري في المقدسات الطاهرة ..

ولن نسكت ما يجري في القلوب المقدسة التي تحاصر وتجوع وتموت ..فكليهما مقدسات..

لن نسكت

والحمد لله رب العالمين

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