اي حماقة ارتكب البنك المركزي !!!

عزيز الإبراهيمي ||

خطوة البنك المركزي لم تكن خطوة علمية ولا تنم عن حرص على بناء البلد وهي حركة شعبوية لم يكتب لها النجاح

فخفض سعر الصرف اضاف الى عجر الميزانية قرابة احد عشر ترليون ولم ينعكس على المواطن بشكل جدي فكل السلع لم تخفض بنسبة تتلائم مع سعر الدينار الجديد ولا سعره القديم حتى ٠٠٠

الاخطر من ذلك ان هذا التخفيض وخطوات البنك المقتبسة من الانظمة الاشتراكية اوجدت بؤر فساد ومافيات تاخذ من البنك بسعر مخفض وتبيعه بسعر السوق فهي تعمل جاهدة ليبقى هذا الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق لتتعاظم ارباحها

قال اقتصاد السوق قال

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