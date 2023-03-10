الإصطفاء لمن يختاره الله مجاهدا في سبيله....

هشام عبد القادر ||

الحملة الدولية لتحرير المقدسات باب مفتوح لكل العالم الإسلامي الحر فنحن اليوم نعاني من ازمة الضمير لم نطلع على حال المقدسات الإسلامية إنها محتلة ومقيدة. والسكوت عم المسلمين اجمع لم يجعلوا الية ومنطلق للتحرك بتحرير المقدسات الإسلامية وتحرير الشعوب إلا من رحم ربي نشاهد مقاومة إسلامية ولكن يقل فيها عنصر الوحدة في كل الجبهات والوسائل. لذالك ندعوا كل الأحرار بتلبية داعي المقدسات الإسلامية وقداسة القرآن الكريم الذي نراه يحرق بين فترة واخرى ونرى السخرية من الانبياء والاولياء والعمائم ونرى اعتقالات لمن يذهب للحج او العمرة وقتل للعلماء وغيرها من الجرائم بحق الإنسانية والدين لذالك دعوة لكل إنسان حر انت حر واصطفاك الله لنصرة دينه بالقلم والكلمة وكل الوسائل فسخروا اقلامكم للدفاع عن الشعوب والمقدسات الإسلامية بكل ماهو متاح لديك من قدرات وتوحيد الصف والكلمة وتنظيم العمل والمهام في سبيل نصرة الحق واهله ...ونحن نشاهد كل حين عجائب ما يصنعه العدوا من تعمد في تدمير الشعوب والاوطان وسلب ثروات الشعوب الإسلامية وتسليمها للغرب للإمبريالية المتوحشه المتفردة بالقتل والتدمير بخط ممنهج ومدروس ونحن لا نستطيع الرد على ذالك بخط مدروس لذالك نحن نمد يدنا لكل الأحرار بالعالم ونسلم لقادة دول محور المقاومة الذين يحثون على وحدة الخطاب الإعلامي ووحدة الصف ..والقيام بالمسؤلية على اتم وجه بنية خالصة لله..

والحمد لله رب العالمين

ــــــــــــــــــــ