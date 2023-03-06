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عين الأحداث في قلب الأرض...


هشام عبد القادر ||

 

حتى لا نكون خارج إطار جوهر  حقيقة العصر ولا نضيع الوقت ولا نجهل واقعنا علينا أن ننظر إلى عين الأحداث التي تحصل في قلب الأرض اي مكة وما حولها هناك عين الأحداث والتغيرات. نشاهد العجائب ومنها تتشعب الأحداث ولكن الأهم أن ننظر عين الأحداث ونسعى لمحاربة الباطل وننصر الحق. ونكون بجانب الدفاع عن القلوب المقدسة والمقدسات الإسلامية ونوحد الصف وجهودنا في حشد الطاقة لنكون مع المتغيرات الإيجابية لا السلبية ولا نضعف ولا نيأس ولا نتخاذل فإذا خذلنا القلوب المقدسة ستذبح وإذا جهلنا البوصلة سوف نتيه الطريق ولا نسكت عن اي اعمال تحارب الإسلام والمسلمين. فإننا نمر بالمعركة الأخيرة العالم اليوم بين معسكرين معسكر يمثل الحق ومعسكر يمثل الباطل ..ولا نطبع مع الباطل ..لإننا سنجد انفسنا مع الباطل بدون شعور اذا جهلنا انفسنا مع من نكون وكيف نتحرك ..لإن البصيرة جانب مهم في التحرك والخطوات الأولية لنصل للخاتمة والعاقبة الحسنة ..

 

ولاحول ولا قوة إلا بالله..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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