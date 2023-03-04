جهاد التبين والبصيرة..

هشام عبد القادر ||

البصيرة قبل الجهاد والاقتصاد قبل السلاح والحكمة قبل التعليم. عندما نتكلم على البصيرة نتكلم عن الجهاد بكافة اشكاله جهاد النفس او جهاد العدوا فكل حياتنا جهاد في سبيل الله ما دمنا نعمل ونسعى للخير هو سبيل الله اما اذا كان سعينا باطل فسنكون في سبيل الشيطان ونحن لا نريد نكون بصف الشيطان لانه خط الشيطان واضح تكبر لم يسجد بامر الله لكرامة الروح التي نفخ الله بها في جسد سيدنا آدم عليه السلام الروح التي هي اساس الحياة واصل الوجود هي حياة اجسادنا جميعا.. نعم ابليس عدوا العقل والقلب والروح ودائما ما تشتعل النار في القلب نار الشهوات اذا ابليس يلعب دور بارز في النفس وجوهر النفس في قلب الإنسان قبلة جسده وحواسه.. فنحن اليوم نعرف تماما إن المقدسات الإسلامية مغتصبة وثروات الشعوب ايضا مغتصبه. فعلينا ان نتحرك بالبصيرة والبصيرة ترشدنا ماذا نعمل ماذا نصنع وكيف نتحرك ومن اين نبدأ وما الهدف والى اين نصل هكذا علم البصيرة حتى بالتوحيد نعلم بتوحيد خالق الوجود عن علم وبصيرة وبالفطرة الإنسانية فاول الدين معرفته.. بالبصيرة لان الإنسان على نفسه بصيرة..

اليوم من واجبنا الدفاع عن المقدسات الإسلامية وندافع عن الرسول الكريم وندافع عن انفسنا وعن القرآن وعن الشعوب المظلومة ببصيرة وجهاد ..

والحمد لله رب العالمين

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