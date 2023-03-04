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سلاح الكلمة احد وامضى من السيف..


هشام عبد القادر ||

 

لا نبحث عن اي قوة بالوجود مثلما نبحث عن صدق القلوب والكلمة النابعة من إخلاص القلوب وثقتها بإن النصر من الله ونحن نهيئ النصر بالصدق والإخلاص والوحدة وبالكلمة لا نريد إلا سلاح القلم والكلمة التي توحي وتنفح في القلوب الطاهرة لتلبي داعي الله في ساحة كربلاء المقدسة ألا هل من ناصر ينصرني ..نعم ساحة كربلاء هي ساحة الوجود وثورة مستمرة حتى يعم العدل والسلام في كل الوجود.

السؤال من أين نبدأ وإلى اين نصل بسلاح الكلمة والقلم? نبدأ من صدق القلوب وإخلاصها ووحدتها ونتوجه نحو قبلة الوجود هي مكة المكرمة وكل المقدسات بتطهيرها وتحريرها من كل الأعداء التي جعلتها مصدر استثمار ونقطة صراع عالمي. والحق اليوم واضح هو مع وحدة المسلمين كافة بتحرير مقدساتهم وتحرير قلوبهم اولا من التفرقة.

من هذا المنطلق ندعوا كل الأحرار تسخير طاقتهم لقول الحق في تحرير المقدسات الإسلامية..وتحرير الاسرى في سجون من يدعون الإسلام بالبهتان وهم يعتقلون النساء وهن في بيوت الله في عمرة او حج تسفك الدماء وتعتقل الرقاب وتذبح العلماء.

فاين نحن من هذه المظلومية ومظلومية الشعوب كافة ...

 

والحمد لله رب العالمين

 

 

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