لن يهدأ الزلزال إلا بزوال ال سعود..

هشام عبد القادر ||

الكون مرتبط بالإنسان بل الإنسان هو الكون والطبيعة إذا كانت الطبيعة من اربعة عناصر اساسية الهواء الماء التراب النار ..والنار تشير للشمس والضوء ..كذالك الإنسان بطعبه هوائي مائي ترابي ناري...مثله مثل الشجرة تتغذى وتعيش على اربعة عناصر التراب والماء والهواء والضوء الذي هو من الشمس ..هكذا عامنا الرباعي 1444ه عامنا الهجري الذي بدأ تتغير فيه الطبيعة وحركات النجوم التي تقترب من الأرض ..فعلينا نهتدي إلى عنصر من عناصر اساسية من مكونات الطبيعة وهو الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي وكل العناصر المكونة للطبيعة او تتغذى منه الشجرة الاربعة العناصر مهمة في حياتها..الشجرة الطيبة التي اصلها ثابت وفرعها بالسماء تبقى وشجرة السوء هي محور الشر ...افتقدت الماء النقي وهي الولاية التكوينية فافسدت الارض بفسادها ..فقدت عنصر الهداية ..

إني لغفار لمن تاب وءامن وعمل صالحا ثم اهتدى فقدت عنصر الهداية فاصحبت الارض تعيش حالة الكوارث ..

إذا في الارض شجرة طيبة ثابتة والنقيض شجرة خبيثة ليس لها من قرار.. إن سبب ما يجري بالعالم هو سكوت الإنسانية عن الظلم الذي يجري في اي مكان بالعالم ..وسوف تستمر حالات كوارث طبيعية حتى تتوازن العناصر الاربعة هواء ماء تراب نار وكما قلنا النار اي شمس نجوم كل ما يصدر منه الضوء ..نحن لسنا علماء كيمياء ولا فيزياء ولا انا العالم الهولندي الذي انجذبت إليه الاذهان تصغي إليه ماذا يقول ..عن الكوارث ..

ولكن نحن لدينا اعظم ليس بذاتنا ولا بعقولنا وعلمنا ولكن نستنبط من معلم الوجود ووصيه باب مدينة علمه ..بعض ذرات من العلم..

المهم نلاحظ ملايين من الدولارات تنفق لاجل دعم شخصية الشجرة الملعونة في القرآن فهكذا نجد علاقة شجرة الإنسان وشجرة الطبيعة فقدة عنصرها الماء النقي فاحدث الارض زلزال لتقول للشجرة الخبيثة ليس لك من قرار ..وان حدث تأثيرها على الابرياء وعوالم اخرى ولكن الشر إذا عم يعم الطيب والخبيث وكذالك الخير اذا عم يعم العالم ويصلح العالم..

اول ما بدأ الزلزال هو بايام مولد الإمام علي عليه السلام في ايام رجب شهر العجب هو الولاية والماء النقي الذي نحتاجه ليطهرنا ويروي عشطنا وهو الأمان نهرب منه إليه ..قد يكن كلامي يحمل نوع من العقائد الدينية التي لا تعجب الكثير فالكثير يلتوي حول السياسة والمقالات السياسية التي إلى اليوم لم تعمل حل لاي مشكلة وعشوائية ولا. تغذي روح ولا عقل ولا قلب إلا ما رحم ربي دعوا مقالي هذا يمر بسلام ويحمل نوع ماء من حرية مقالاتكم وتصل إلى اسماع الكثير لعلهم يفقهون قولا ماذا يعني لنا الإمام علي عليه السلام ..إنه باب كل العلوم ...ولا ملجأ لاي حل ولا ملجأ لاي معرفة بالوجود والإنسان ولا ملجأ لمعرفة واجد هذا الوجود إلا من باب سيدنا الإمام علي عليه السلام ..

ويكون بالأخير نتيجة مباهلتنا به إما علمه او عشوائية كل المفكرين والسياسين ..فنجد إن المرجع إلى سيد الاوصياء باب مدينة العلم إنه العرفان الحقيقي الكامل وهو باب سيد كل العلوم والحياة سيد الوجود سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله فمن هذا العام 1444سوف تقترب الإنسانية اكثر لمعرفة اين الهداية والنجاة لإن الكون والحياة تمر باشد المراحل وبالأهوال والعجائب وهذا ما يجعل العقول المتحيرة تذهب للحلول وتريد تعرف اسباب العجائب والتغيرات فتذهب بهم الفطرة إلى الحقيقة وتبدوا لهم حقائق التغيرات الكونية وما سبب هذه التغيرات واول سبب هو فساد الإنسان ...والكل يعلم من اين بدأ الفساد من منبته من الشجرة التي سيكون قريبا ليس لها من قرار..

والحمد لله رب العالمين

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