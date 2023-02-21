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مسلسل معاوية تمهيد لشخصية سفيانية قادمة..


هشام عبد القادر ||

 

الأحداث المعاصرة كلها احداث تبشيرية إما للحق او للباطل ..هناك من يصنع مسلسلات يلفت الأنظار لما تم تأسيسة من دول حكمت بالشرق والغرب باسم الإسلام وهناك قنوات كثيرة تبشر كلا له اهداف عقائدية يمهد لها ' ولكن مسلسل معاوية خاصة هو باستراتيجية يهودية لإن كعب الأحبار هم من حاكوا وصنعوا طريق الدويلات الإسلامية المخالفة للإسلام الصحيح الخط والمنهج الحقيقي.. فقد سعت اليهود ليس من اليوم بل من قديم الزمان بالمباركة لكل من حكموا وهم مخالفين وذالك لعلم اليهود إن الحكم المخالف لا يؤثر على كيانهم بل يجعلهم هم الدولة العميقة لكل الحكام على مدى التاريخ ..اليوم من اراد صنع مسلسل معاوية إبن سفيان هم اليهود انفسهم لعلمهم بحدث سوف يحدث في هذا العصر وبهذه الايام القادمة بالتحديد 'وال سعود هم يد منفذه لكل مخططات الصهاينة. '

لكي يعلم القارئ مدى الابعاد والمخططات وماذا يريدون من هذا المسلسل وفي شهر رمضان المبارك بالتحديد...

 الكل قد تنبأ إنه لزرع الخلافات الطائفية بين المسلمين وغرفة معلومات لكل من يكون مع او ضد لتحديد المواقف والاتباع ..هذا الامر بالظاهر..

لكن جوهر الحقيقة هناك شخصية سفيانية ستبرز من الشام وهذه ارضية تمهد له الاتباع لقيادة حرب اعظم من حرب داعش باسم الحركة السفيانية ولكن ستكون لها هزيمة وخسف بإذن الله وعلى كل المؤمنين معرفة عواقب الاحداث ماذا سيكون بعد هذا المسلسل إنها حركة ستكون وفق مخطط مسبق واليهود هم اصحاب حيلة ودراسات بالتاريخ يعرفون كيف يحاربون ومن يحاربون ومن خلف جدار والجدار هم ال سعود ..جدار بشري ..متطرف يعمه الجهل وهذه الشجرة هي نفس شجرة بني امية واليوم الاحداث تتكرر يريدون ان يكون هناك حسين جديد وكربلاء جديدة مع العلم إن الإمام الحسين عليه السلام  وكربلاء منهج حي وكربلاء واصحاب كربلاء هم الاحياء من سيقفون ضد هذا المخطط ...

وعين الاحداث بقلب الارض تابعوا ماذا سيكون بقلب الاحداث ...

بدقة والارض تخبركم كل يوم ..

والحمد لله رب العالمين

 

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