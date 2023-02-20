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الإنسان بمنتهى الضعف وقوي بامتداد قلبه..


هشام عبد القادر ||

 

الإنسان فقير مفتقر لا يملك لنفسه شئ يفتقر للاشياء المادية والروحية ولكنه فقط يمتلك قلبه وفؤاده الاكثر ضعفا يتقلب بتقلبات بين كل حين ' الروح قوية اقوى ما في وجوده ولكنها بسجن قلبه وحواسه وكل انفاسه وكل نفس هي للنفس الكلية. سرها في قلبه ..نفس تنمو نباتية ونفس تحس حيوانية ونفس تنطق بقدسه ونفس ملكوتية  ترجع بمددها لصاحب المدد ..هي الكل ..ولكن تحتاج لما هو اصلها ..

كل الضعف في الإنسان هو حزن لا يملك لنفسه شئ لا يقول للشئ كن فيكون فمشيئته بالاخرة هي نافذة بالأمر وبدنياه قاصرة تستلهم الخير من ممددها فهي بكل حين تطلب وتسأل ولا تعطي إلا بعطاء الرحمة والرحمة مئالها من الرحمة الواسعة فكل نفس بحاجة للنفس الكلية ومن هو اولى بها ..

نطلب الشفاعة والرضا ونتمنى نكون جنودا لنفس ناطقة بالحق ونفس ملكوتية مطمئنة ..

والحمد لله رب العالمين

 

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