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الأرض ستكون هذا العام في أحداث وتغيرات ...


هشام عبد القادر ||

 

كل لحظة ننتظر لعالم المفكرين والقادة والساسة ماذا سيغيرون من احوال الناس والبشرية وكل لحظة ننتظر مفاجأت تحسن من أحوالنا.

هكذا كل يوم نشاهد الأخبار بالعالم كله ماذا يصنع البشر ماذا حصل في تلك الدولة وماذا صنع ذالك الرئيس ونتابع اخبار الشرق والغرب وعدة صحف وقنوات ..

ومن هذا العام اختلف الوضع فعليكم مشاهدة ماذا تصنع الارض وماذا يحدث في السماء وماذا تصنع البحار وكيف تكون الرمال والرياح والأمطار فهي اليوم هي الأحداث وهي الأخبار ليس تخويف ولا ترهيب بل هذه الحقيقة عام تضاعف الرقم الرباعي مع الالف فارباع الارض تشاهد احداث عجيبة والالف القائم نطوف حوله. 

فرجب فيه العجب وما بعده تشعبت احداث تجعل العقول متفكرة اذا تفكرت وتذكرت لإن الاهم ما في الحياة معرفة القلب فمن عرفه عرف نفسه ومن عرف نفسه فقد عرف ربه فقلب الارض هي ستكون عين الأحداث

 

والحمد لله رب العالمين

 

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