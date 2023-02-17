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رسالة عالمية وموقف الحق والشجاعة ..


هشام عبد القادر ||

 

اولا الرسالة العالمية بعالمية القرآن الكريم ومنهج سيد المرسلين رحمة للعالمين تم مخاطبة العالم بإن يتوحدوا تحت رآية الإسلام ومنهج القرآن الكريم والعترة الطاهرة 'ويرفظوا الشر العالمي ..هذه رسالة القادة والشهداء الأحرار.

وموقف الحق هو موقف بجنب الشجاعة تم الصرخة والصحوة بالوقوف مع قضية فلسطين ومظلومية الشعوب الإسلامية كافة '

فعندما نتكلم من هم في عصرنا هذا انطلقوا بموقف واحد ضد الهيمنة الإمبريالية العالمية بموقف شجاع نجد الإجابة واضحة وكيف كانوا فردا ثم امة سنجد الإجابة واضحة ' ومن الذي موقفهم واضح ضد محور الشر العالمي سنجد ايضا الوضوح اكثر اي هناك ثورة انطلقت كمنطلق عالمي اي صحوة عالمية سنجد ذالك في ثورة روح الله الخميني قدس الله سره وايضا حزب الله وثورة السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله ..اذا المشروع العالمي يتجسد بصورة رفض الظلم وثورة ضد الطغيان العالمي ..

ما يهمني توضيحه إن محور المقاومة اليوم رسالتهم واحدة لن تتجزء ولا نريد لها التجزئة هكذا هي رسالة الأحرار بالدعوة لوحدة الصف '

وتكون الرسالة ايضا حماية كل الشعوب من كل شر يداهمها لإن المداهمة تأتي من خط الإنحراف الفكر المنبعث من تحت جناح ال سعود وال سعود من تحت جناح بريطانيا وامريكا ..ولنكون واضحين اكثر كل المسلمين بمختلف طوائفهم مستهدفين من امريكا وبريطانيا ولن نكون في امان إلا اذا كنا في صف واحد ولواء واحد وراية واحدة ونكون بخط الإسلام المنبعث من نور الولاية التي ارادها الله لجميع المخلوقات وتحت كساء العصمة اي المعصومين من الإنحراف الأبدي ..ونحن نكن المودة لكل من يقول لا للظلم بكافة اشكاله وانواعه وتحت اي مسمى ..لا للطغيان لإننا في امر ورسالة واحدة نرفض الجبت والطاغوت في كل عصر وزمان ونتمسك بالعروة الوثقى ولاية اولي الأمر الذي فرض الله طاعتهم ..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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