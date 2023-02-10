سوريا أرض الصبر والأحزان وفيها.. جبل الصبر ..

هشام عبد القادر||

سوريا تتلقى جميع أنواع البلاء وجميع انواع الحروب عليها لإنها سوريا وفيها جبل الصبر وام الأحزان السيدة زينب عليها السلام فكانت سوريا مؤهلة أن تتلقى جميع أنواع البلاء والأحزان 'سوريا عليها حصار جائر من أمريكا وبني صهيون وبني سعود ' ندعوا جميع أحرار العالم للوقوف مع شعب سوريا وشعب تركيا '

هذا مبدئنا لا نفرق بين الشعبين الذي شملتهم الكوارث ' ولكن لماذا العنصرية من الغرب لم يقفوا مع سوريا ولم يفتحوا باب الإغاثات لسوريا نحن ندين ذالك الحصار على سوريا '

أحيي العتبة الحسينية المباركة وشعب العراق المؤمن الذي اعلن وقوفه بكل قوة لإنهم كرماء يستقبلون زوار الإمام الحسين عليه السلام فكانوا آهل لإغاثة شعب سوريا ونحيي كل حر يدعم سوريا وكل الشعوب التي شملتهم الكوارث الطبيعية..

وقلوبنا تتقطر دم حزنا على شعب سوريا وعلى كل الشعوب التي تحصل فيها اي كوارث او حصار او حرب '

لك الله يا سوريا بحق السيدة زينب عليها السلام..

والله مع كل المظلومين 'ونحن مع حملة كسر الحصار عن سوريا العروبة قلب الأمة.

والحمد لله رب العالمين

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