المقالات

سوريا أرض الصبر والأحزان وفيها.. جبل الصبر ..


هشام عبد القادر||

 

سوريا تتلقى جميع أنواع البلاء وجميع انواع الحروب عليها لإنها سوريا وفيها جبل الصبر وام الأحزان السيدة زينب عليها السلام فكانت سوريا مؤهلة أن تتلقى جميع أنواع البلاء والأحزان 'سوريا عليها حصار جائر من أمريكا وبني صهيون وبني سعود ' ندعوا جميع أحرار العالم للوقوف مع شعب سوريا وشعب تركيا '

هذا مبدئنا لا نفرق بين الشعبين الذي شملتهم الكوارث ' ولكن لماذا العنصرية من الغرب لم يقفوا مع سوريا ولم يفتحوا باب الإغاثات لسوريا نحن ندين ذالك الحصار على سوريا '

أحيي العتبة الحسينية المباركة وشعب العراق المؤمن الذي اعلن وقوفه بكل قوة لإنهم كرماء يستقبلون زوار الإمام الحسين عليه السلام فكانوا آهل لإغاثة شعب سوريا ونحيي كل حر يدعم سوريا وكل الشعوب التي شملتهم الكوارث الطبيعية..

وقلوبنا تتقطر دم حزنا على شعب سوريا وعلى كل الشعوب التي تحصل فيها اي كوارث او حصار او حرب '

لك الله يا سوريا بحق السيدة زينب عليها السلام..

والله مع كل المظلومين 'ونحن مع حملة كسر الحصار عن سوريا العروبة قلب الأمة.

والحمد لله رب العالمين

 

ـــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اسباب ظهور التافهين في الاعلام..!
عفوا..!
قف مكأنك.. فإنك مرصود!!
الكوارث قد تحدث بلا موعد لكن ...
العطلة الربيعية للطلبة
حيرة..!  
النفط لم يبقى له سوى عقد من الزمان
سوريا أرض الصبر والأحزان وفيها.. جبل الصبر ..
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
لا تغفلوا الدعاء ،ولو على الركام..!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.98
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
فيسبوك