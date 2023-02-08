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ضحايا سوريا وتركيا تدمي القلب ..


هشام عبد القادر ||

 

عندما نشاهد الاحياء من الأطفال والنساء والكبار والصغار من الذكور والإناث الذي تحت الإنقاض وهم احياء مناظر تدمي القلب الم وحزنا '

نرجوا من الله بإن يلاطف عليهم جميعا ويرحم امة سيدنا محمد وآله وينقذ البلاد والعباد من كل أنواع البلاء والمصائب '

يتطلب من كل المؤمنين وكل الإنسانية دعم سوريا العروبة والقلب النابض ورحمة للأطفال ورحمة لأمة محمد بإن يكون الجميع مكلف بإن يدعم سوريا العروبة ولهم الحق بالدعم من قبل الزلزال فكيف الآن وقد مر بهم هذا المصاب يحتاجوا دعم اكثر وكذالك الدعم ضحايا الشعب التركي 'نرجوا من كل الإنسانية عدم التميز بين الضحايا بين الشعبين وايضا نرجوا الأمانة بايصال الدعومات كاملة بأمانة كاملة ولا يكون مصاب قوم لقوم فوائد 'بل يكون هناك ضمير إنساني صادق من كل الأمة أن تعمل بأمانة لوجه الله '

ونحن نؤمن إن المصائب متنوعة بعضهم اصابهم الزلازل والكوارث ودول اخرى اصابتهم ابتلائات اخرى دول مليئة بالفاسدين والخونة الذين يسرقون خيرات شعوبهم 'ويبيعون وطنهم وهكذا كل الشعوب تحتاج دعم بأمانة لكن الأولى لشعب سوريا وشعب تركيا وشعب فلسطين وشعب اليمن ولكن الاولى من الجميع ضحايا الكوارث الطبيعية 'لقد ادمت قلوبنا حزنا والم على الأطفال 'وهذه المناظر التي تبث تدمي القلب رسالة من الله لعل ذالك تدخل قلوبنا الرحمة نكون ذات ضمير إنساني حي.

الله الله في الشعوب المتضررة ..

ونحن نتشرف بإن نكون من لجان التنسيق الإعلامي لدعم ضحايا الكوارث الطبيعية وخدام للشعوب جميعا..بلا مقابل لا جزاء ولا شكورا لوجه الله رب العالمين.. وخدمة لبني الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

والحمد لله رب العالمين

 

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