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عام الثورات ثم عام كورونا ثم عام اوكرانيا ثم عام الزلازل ..


هشام عبد القادر ||

 

نحن لن نستيقظ على ما اعتقد الصيحة تأتي من السماء وعاد الناس في غفلة والدليل اليوم العالم يموت باي طريقة كانت بحرب او حصار او كوارث طبيعية  والبشرية تشاهد وفي قلبها غل وحقد بعضها على البعض وين الإنسانية لا نعلم وين الضمير لا نعلم ولذالك لا نربط الشعوب بالحكام الظلمة ابدا 'والعجب في رجب نشاهد دائما العجائب 'والأحداث المتسارعة في هذا العالم يعلم الله مالذي يخبئ لنا القدر فهل نصحوا ونؤمن بالله حقا نؤمن برسوله حقا واهل بيته صدقا وعدلا او نكذب على انفسنا وعلى الله وهو عالم خائنة الاعين وما تخفي الصدور 'المطلوب منا أن نؤمن بالحجة البالغة بقية الله في الأرض نلبي دعوته نتمسك بحبل الله وحبل من الناس الذي من الله القرآن والذي من الناس إمام معصوم حق يقين '

انا لا اتفاخر بمقالي هذا ولا اريد ان انشره عجبا وفخرا ورياء بل حقيقة إننا مذنبون وعلينا نستغفر الله أن يدركنا يعلم هو وحده ماالمصير والخاتمة لنا كل عام ونحن نرى عجائب ولا زلنا متخاصمين '

لم نفهم حقيقة الوجود إنه لله وحده ليس لنا ..الملك لله وحده صحيح إن الأرض يرثها عباد الله الصالحون فهل نحن منهم لسنا مؤهلين لذالك لإننا غير صالحين نتنازع فيما بيننا البشر ونريد من الله يرحمنا ونحن لم نرحم أنفسنا مع بعض بحجة كل واحد يدعي الحق إنه مع الحق والحق واضح يدور حول إمام معصوم مثلما القرآن معصوم يكون حجة الله في الأرض معصوم ونحن نشاهد حكام الارض ليسوا معصومين لإنهم لم يعلموا بحالنا نحن نموت جوعا وفقرا وننحرف بحياتنا وهم لم يهتموا بنا همهم فقط السلطة والحكم والمال إلا من رحم ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله ..

حسبنا الله ورسوله واهل بيته المعصومين ..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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