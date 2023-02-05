لن ننتصر إلا بولاية امير المؤمنين علي عليه السلام..فلسفة النصر ..

هشام عبد القادر ||

الكثير يردد الحق ينتصر وليعرف الجميع إن الحق يدور حيثما دار الإمام علي عليه السلام' كل قوانين الحق ونظرياته وتشريعات السنن المحقة كلها تدور حول إخلاق واعمال وافعال امير المؤمنين علي عليه السلام فاعلم حين تكون انت منتصر باي قضية اعلم إن قضيتك مرضية ومحقة دارت حول نظرية الحق مع علي وعلي مع الحق.

وايضا دعاء رسول الله سيد الوجود اللهم انصر من نصره هذا دعاء يوم الغدير دعاء به رسول الله للإمام علي عليه السلام...فمن ينصر اي قضية واي مظلومية إنما ينصر الله ورسوله والإمام علي عليه السلام...

لذالك علينا أن نعرف عندما ننتصر فنحن انتصرنا بولاية امير المؤمنين علي عليه السلام وعندما نكون مخذولين لم ننصر ولاية امير المؤمنين علي عليه السلام لإن الولاية كل اخلاقها محقة وعرفان ورضا وتوحيد لا يوجد بها العجب والرياء ولا صفات الشرك ابدا..

فالميزان واضح عندما تكون انت منتصر فاعرف إن النصر جاء من باب الإمام علي عليه السلام امير الحق والنصر ..

والحمد لله رب العالمين

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