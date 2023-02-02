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محراب الزهراء عليها السلام مهجور فكان القرآن مهجورا...


هشام عبد القادر ||

 

عندما نشاهد معالم تاريخية قد اندثرت معالمها وطمستها ايدي ظالمة لم تحترم قداستها جعلتها مهجورة فكان القرآن مهجورا ..إنه محراب فاطمة الزهراء عليها السلام نشاهد كل معالم التاريخ للملوك لا زالت موجودة إلا تراث آل محمد عليهم السلام هجرت وطمست معالمها 'وخير دليل معلم محراب فاطمة الزهراء عليها السلام أم الوجود واصل الوجود وروح الوجود 'ومهما حاول الظالمين طمس معالم اثرها فهي محراب الوجود في القلوب تناجي ربها في كل وقت وحين يسبح الوجود بتسبيحها '

وسوف نهدي لها كل قلوبنا ونجعله محراب لها تسبح الله فيه ما بقي الليل والنهار وتحمد الله حمدا ابديا سرمديا لا نهاية له فقلوبنا تحيى بها واروحنا تبقى بها ومسكنا يطيب بها ووجودنا بعزة بها وجنتنا رضاها ..

وجعلنا لها قلوبنا مسجدا ومحرابا. 

نذرنا قلوبنا واروحنا لها ليتم تطهيره بها فهي الطهارة وهي النور وهي الفاتحة المباركة.. والخير الدائم..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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