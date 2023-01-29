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النسخة الأصلية للقرآن في صدور المؤمنين ..


هشام عبد القادر ||

 

كل شئ بالوجود له اصل وشئ اخر صورة ..أو كل شئ له ظاهر وباطن

أو كل شئ له شكل وجوهر أو كل شئ له رسم ومعنى أو كل شئ له روح ومادة أو كل شئ له كلمة وعدد أو كل شئ له وجهان خير وشر أو كل شئ له طريقين خط مستقيم ومنحرف أو كل شئ له دنيا وآخرة عدة مسميات ولكن ندخل بصلب الموضوع القرآن الكريم علم الكتاب وآم الكتاب في صدور المؤمنين والمؤمنين نور لا ينطفئ لا تخلو الأرض من حجة والقرآن داخل الإنسان يتحرك ويترجم ويظهر علوم الكون كله ولا علم إلا منبعه من القرآن الذي في الصدور والتقوى مفتاح العلوم ' معدن العلم ومنبع الحكمة في صدور اولياء الله فكل من يسعى لتحريف القرآن أو طمس هويته أو إحراقه لن تضيع النسخة الأصلية في آهل الله في قلوبهم ..ومهما حالوا إحراق الكعبة او هدمها النسخة الاصلية البيت المعمور ومهما حاولوا طمس العقائد والفكر من العقول النسخة الآصلية في القلوب المهاجرة إلى الله فالهجرة بين الأرض والسماء في كل يوم خط سفر مثلما اهل الأرض يسافرون كل يوم في الأرض هناك رحلات روحية إلى السماء تعرج الأرواح بخط مهاجرة فأي افكار منحرفة لن تستطيع أن تزول اقدام المؤمنين تجاه الأفكار المنحرفة '

أم الكتاب وأم القرى و أم أبيها والفاتحة والخاتمة

هل يعتقد أحد بالكون أن يمحي الفاتحة وهي فاتحة الوجود بدأ الوجود لا أحد يستطيع أن يعثر هذا الخط والنمو والتوسع في الكون وكذالك الخاتمة لن يستطيع أحد أن يكيف الوجود حسب هواه أي لا يستطيع أحد أن يفكر إن القنابل النووية تنهي الأرض وأنتهى الوجود

أي عقول ضالة تفكر بهذا التفكير يزعم إن قدرته يستطيع يهدم الكون بعقله وفكره الذي لم يعرف حدود نفسه فكيف يعرف الكون ...

هل أحد لليوم فسر عن علم الروح وكيف تزهق واين تذهب ..

عجبا للأمة التي لم تعرف نفسها وتحاول أن تهدد العالم بطغيانها وتدوس كتاب الله وتحرق بيوت الله وتقتل الانفس التي حرم الله يفكرون إنهم قد انهوا الكتاب او الإنسان أو بيت الله.

وكل هذه الأحوال صورة فالروح هي أصل الإنسان لا تموت والكعبة هناك اصل بيت معمور والقرآن هناك أم الكتاب وصدور حافظة للقرآن رحلات كما قلنا في السموات كما يوجد رحلات في الأرض لن تخلوا الأرض من حجة فمهما عمل اعداء الله من دراسات لطمس الهوية لن يستطيعوا لإن الهوية هي العدد خمسة التي لا نهاية لها ...وهي الهاء حرف ها باقي

بشكل دائري اي لا نهاية له وجود كوني للأرض ليس مستقيم ينقطع وينتهي بل بعلم العدد كما قلنا حرف الهاء والعدد خمسة لا نهاية له إلا ما شاء الله يقول للكون كن فيكون باي حال يكون أن يكون ...

بقيت الارواح والأسماء والكلمات التامة مداد ومدد ونصرا وفتح قريب

 

والحمد لله رب العالمين

 

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