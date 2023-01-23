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1444هـ مجموعها 13 مولد الإمام علي عليه السلام في رجب...


هشام عبد القادر ||

 

في ذكرى مولد الإمام علي عليه السلام في 13رجب نسأل الله أن يجبر قلوبنا بعفوه ورحمته وفضله وكرمه وجوده ورزقه وستره ومغفرته ولطفه وعنايته وحلمه ورأفته ومنه وإحسانه ورشده وهدايته وحسن إجابته وقربه ونعمته وإلهامنا الإلتحاق بدولته وجنده وحزبه واعوانه ويصرف عنا شر خلقه ..

فإن هذا العام وهذا اليوم المرتقب بإن تتنزل فيه خزائن علمه نسأل الله في اول يوم من رجب بإن يوفقنا بهذا الشهر برحمته يسعنا بها ويتجلى في قلوبنا غيث الرحمة ويوفقنا للجذبة إليه لنكون من آهله وخاصيته ويقر أعيننا بخير بريته ويلطف علينا بإحسانه وجوده برزقه الهنيء لا كدا ولا منا من احد من خلقه ولكن من فضله وكرمه ..ويجعل نوره يحل في قلوبنا ولا يهاجر منه بل مستودع ومستقر لا يستبدل به غيرنا يجعلنا من اهله وتحت كسائه ويشملنا بعظمته ويعلي مقامنا إلى سدرة ومنتهى القرب في جنته ..

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله ويعجل بفرج حجته وحزبه وجنده واعوانه ويجعلنا من المستشهدين بين يديه

والحمد لله رب العالمين

 

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1444هـ مجموعها 13 مولد الإمام علي عليه السلام في رجب...
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