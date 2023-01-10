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اليمن معادلة التغيرات الوجودية...


هشام عبد القادر ||

 

اليمن بوابة الفتح والنصر والتغيرات بالعالم الوجودي والإنساني لذالك اليمن تحتاج لوحدة كل القلوب اي قلوب الأحرار بالعالم الساعية لتحقيق العدل والصلاح لذالك الهدف نقول اليمن قلب الوجود بدون مبالغة لا انظر للمادة وجمال المادة والتطورات بل لمفتاح التغيرات التي ستحصل بالعالم تنطلق من اليمن التي تكسر محور الشر ومنها تتحكم بالطاقة وايضا ترسم معادلة النصر والتغيرات وسوف تكون هذه التغيرات بهذه المراحل وبهذا العصر الذي نحن نمر به وعد غير مكذوب والسبب واضح ونحن نشاهد ما يجري بالعالم من صراع بين تعدد الاقطاب وبين القطب الواحد وخرج عن هذا الصراع محور مقاومة وهو المشروع الحقيقي وهو في مخاض وقد اشرق نوره من السبعينات والآن اثمر ثمار يبشر بالفتح والنصر القريب بعد هذا النصر يعم السلام للعالم ويرث الأرض المستحقين المستضعفين الصالحين ولا يكون ذالك إلا بالسير من قلوب خالصة موحدة تعرف هذا المشروع العادل ..

وعليه يجب تظافر الجهود لنصرة اليمن وكسر محور الشر المعتدي على اليمن والخلاص من محور الشر

كلا يؤدي رسالته حسب ما يجب وقدر المستطاع..

 

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