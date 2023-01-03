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هذا العام عجائب الأحداث والتطورات والخير بالثبات....


هشام عبد القادر ||

 

عجلة الأحداث المتسارعة في هذا العام الجديد 2023 ستكون عجائب لن نتوقعها بين الحين والساعة والمتغيرات ستكون بين الثانية والدقيقة والساعة واليوم والاسبوع والشهر فكل لحظة نتوقع أحداث لن يدركها العقل ولا التصورات والدراسات 'لإن الكون ليس بيدنا ولا نحن من ندير الوجود فالنتوقع تغيرات كونية وأحداث أما نسقط او نصعد ونرتقي فعلينا الإدراك واليقضة لتغيرات الطقوس وحالات النجوم والكون البعض سيقول كيف أولا هل توقعتم أن تقع امطار غزيرة بفصل الشتاء هذا اولا من عجائب التغيرات ولنتوقع ما هو اعظم وعلينا الحرص والثبات والتمسك بالولاية حبل الخالق ..أمان الله في الأرض ' من اليوم هذا من بداية عام 2023 ومن شهر جماد إلى شهر رجب وشعبان وشهر رمضان المبارك ستكوت تغيرات تحصل ما لم تحصل لسنوات مضت أما لنا أو علينا ليس نبؤات بل توقعات نظرا لأعمالنا فاليوم نشاهد غرائب تحصل في ارض المقدسات هذه الأعمال هي التي تعجل بالتغيرات والعجائب الكونية 'ولولا رحمة الله الواسعة لما بقينا بهذه الأرض على أعمالنا التي نشاهدها ..

 

نسأل الله الثبات..

 

والحمد لله رب العالمين

 

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