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بداية كل عام شمسي نستفتح بذكرى الشهيد سليماني والمهندس ...


هشام عبد القادر ||   بداية كل عام شمسي فاتحة كل خير ما دمنا نتذكر قادة النصر وشهداء المقاومة الإسلامية الشهيد قاسم سليماني  والشهيدابو مهدي المهندس  يعني لنا ذالك خير عظيم في بداية كل عام تكون هناك فعاليات مميزة تحفز كل المجاهدين على أن يكون كل عامهم جهاد للدفاع عن المقدسات والشعوب' إننا في عام 2023م نتوقع فاتحة الخير لكل الأمة الإسلامية وذالك نشهد ونشاهد تطورات لكل دول محور المقاومة ' ونشاهد الضعف لمحور الشر العالمي ' ونلاحظ العجب بقوة الله في شهر رجب إن شاء الله بفتح عظيم بداية من اليمن إلى إيران والشام والعراق وفلسطين ' في عامنا هذا استفتحنا بذكرى شهادة الزهراء عليها السلام وتلتها شهادة الشهيدين قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهم ومن خلال ذكرى الشهادة نكون من الشاهدين في هذا العام بعين الرؤية للفتح العظيم المقدس وإنتصارات في كل الميادين ووحدة الصف ' وتكون هناك هزيمة كبرى لدول الشر الكبرى ' وعين الأحداث نتطلع بعين المشاهدة نترقب كل خير ونسأل من الله الثبات والعون لنا بالتمسك بولاية فاطمة الزهراء عليها السلام الشافعة النافعة الفاتحة لكل خير والوسيلة والخاتمة لكل خير ' وندعوا جميع الموحدين الصادقين أن تكون الوحدة الخالصة في صفوفهم لافرق بين كل المؤمنين في العالم فرايتهم هي واحدة ما داموا متمسكين بالولاية التي هي رآية كل الموحدين بالعالم منذو الزمن الاول بعالم الذر إلى الأبد .. هذا ملخص رسالتي..   والحمد لله رب العالمين  
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