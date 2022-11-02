قرآن معصوم نبي معصوم ولي آمر معصوم...

هشام عبد القادر||

معادلة التصحيح لكل الإدعائات لخلافة الأرض..وإبطال الأوهام والشكوك وتبيين الحقائق وإثباتها وقطع الشك باليقين معادلة واضحة.

إننا مأمورين بإتباع رب معصوم ونبي معصوم وولي أمر معصوم..

والشريعة والخط والصراط المستقيم قرآن معصوم يحمله قلب معصوم ويتكلم به لسان معصوم ويفسره معصوم وحجة بالأرض معصوم إذامن يدعي إنه ولي أمر الأمة والوجود هل انت تمثل مظهر لله في الوجود لإنه في آيات الله الواضحة إنه ربنا لا يضع بالوجود من يمثله إلا إنسان معصوم وعنده علم في الكتاب ومبين وموضح لا يمثله إلا رسول معصوم او إمام معصوم ..

لا يوجد غير ذالك فأي شئ غير هذا الخط الواضح يعتبر مجتهد او باحث عن حقيقة فالذي يدعي العلم ماذا لديك من علم تثبته للعالم للبشرية للإنسانية بمختلف اللغات وماذا لديك من علم تقنع كل الإنسانية بمختلف المعتقدات وماهو العلم الذي تتكلم به مع الطير والجن والحيوانات وجميع المخلوقات ..

إذا عليك أن تسكت وتقول انا باحث انا مجتهد هذه رسالتي لكل الإنسانية لا تنجر حول ناس تدعي إنها المهدي المنتظر عليه السلام ولا تغتر بمن يدعون إنهم علماء ..فالحقيقة فقط هناك عقول مجتهدة وقلوب مؤمنة فهلا لهم مميزات عن بقية البشر لا بأس من الإقتداء لهم والإلتفاف حولهم هم قادة محمديون ورجال الله وانصار الله وحزب الله وهم قادة ربانيين ومحبتهم واجبة لإنهم مؤمنين ..

فالعقل والمنطق والأيات واضحة أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كثير اولياء في الأرض صالحين وهذا من نعم الله لا تخلوا الأرض من الصالحين يقفوا ضد الشر وهم جنود الله واحباب الله ..هذا شئ معقول ولا ننكره ولا ينكره العقل والقلب والمنطق ..

والحمد لله رب العالمين

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