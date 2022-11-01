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سرقة القرن يا ملا طلال "تتبلت"


 

إياد الإمارة ||

 

يا اخوان، يا احمد ملا طلال، يا كل مَن داخل أسوار العراق مع عراقيين وغير عراقيين، ويا كل عراقي في أي جزء من العالم، يا جماعة الخير جميعاً، سرقة القرن "تتبلت:تخللت" وصارت طرشي..

"وسمچ مشوي وچيس طرشي بيد شرطي"..

سرقة القرن مو تدبلت: صارت دبل، لا خوية نگعوها بالخل المعتق وراح تتعتق.

وخل اگلكم فد شيء حقيقي جداً: بوگ حكومة الكاظمي لا يقتصر على السرقة "المتبلة" فقط!

أي والله وداعتكم..

أنا قلتها وأُكررها إن ما حدث من سرقات في عهد الحكومة "الجيفة" البائدة غير مسبوق في تاريخ العراق منذ تأسيسه الأول عام (١٩٢١) وإلى يومنا هذا.

السرقة "المتبلة" أقل السرقات..

أي ملا طلال..

أي الشعب العراقي..

هواي بعد أكو سرقات تحرگ اليابس والأخضر وكلها بالعملة الخضراء وأسرارها داخل وخارج المنطقة الخضراء، يعني السالفة مفضوحة، الطبقة السياسية تدري، القضاء يدري، النزاهة تدري، الشعب المسكين يدري..

واليدري يدري والمايدري شيگول؟

گضبة عدس!

احنة سالفتنا بهذا البلد سالفة مجموعة أخوان ماخذين على المنطقة يعني "خوشية" أو "شقاوات" ويأخذون خاوات ومحد يندگ بيهم..

گعدوا الصبح لگوا أختهم ناهبة وشاردة وي فليح "المطيرچي" وكاتبة رسالة ناشرتها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي كافة، والرسالة بالنص: حبيت فليح صار مدة يجيلي للبيت، وانطيه فلوس، وهسة قررت أشرد ويا بعد أن چان نايم يمي البارحة!

َإذا انتم زلم فنكم تسوون شيء!

الاخوان ماخذين على المنطقة!

والسالفة انشهرت!

واختهم شردت وي فليح!

بس ملاحظة: فليح ما الة علاقة بفيلح ابو الصگر، لا هذا شخص ثاني.

 

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