شيراز جُرحيَ النازف الذي قرأتهُ منذ زمن في كتاب إبن تَيمِيَّة

د. إسماعيل النجار||

وهَّابيون جنود الشيطان إبن تَيمِيَّة،

وهَّابيون حَمَلَة المِعوَل الهدَّام بين البشرية،

منذ إن أدركتُ نفسي وتعلمتُ القراءَةَ، قرأتُ قِصَةَ موتي في كُتُب الوهابية على مذبحِ أفكار الصهيونية لكاتبها ما أسموه (الشيخ) أحمد إبن تَيمِيَة لعنه الله،

جُرحٌ مفتوح من يوم الحملة على النجف الأشرف وكربلاء وذبح الآلاف ونهب الأموال والنذور التي حملتها الآف الجِمال المُحَمَّلة بالذهب والفضة نحو ديار قرن الشيطان وسيفه في الجزيرة العربية،

قرأتُ قصة موتي في مزار شريف وفي العراق وفي نيجيريا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي إيران كما كل مكان،

لَم تَكُن مجزرة شيراز آخر ما قاموا بهِ وما سيفعلون،

لأن الشيطان عاهدَ ربه أن لأغوينهم أجمعين ولم يقُل إني سأستريح،

إنَّ ما حصل في شيراز أول من أمس لهوَ صورة بَشِعَة مُصغرة عن وجه هؤلاء التكفيريين الذين توجههم مملكة آل سعود بأسماءٍ مختلفه نحو أهدافٍ مدنية تتعبدُ الله في بيوته،

لماذا دائماً تحصل الهجمات على بيوت الله.؟ الجواب بسيط هي حرب إبن تيمية على عباد الله لأنه يريد هدم الإسلام عبر إفراغ بيوت الله من ساكنيها،

لقد طفحَ الكيل وتمادى الثعبان السعودي في غَيِّه وآنَ الأوان لتأديبه وإيقافهِ عند حَدِّه،

نُعزي أهلنا في شيراز ونعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً بهذه المجزرة البشعه ونؤكد أنَّ هؤلاء الشرذمة ما هم إلَّا جنود رحبعام في القرن الواحد والعشرين،

بيروت في...

29/10/2022

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