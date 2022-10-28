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إيران تتعرض للإرهاب


هشام عبد القادر ||

 

عالم الكرة الأرضية في خطر يمول هذا الخطر والإنحراف الإدارة الأمريكية الصهيونية والسعودية تحت ظل الماسونية العالمية التي غزت بإسم الإسلام وفرغت العقول والقلوب من محتواها ومن الفطرة ورسمت طريق منحرف ممول فكره من الفكر الوهابي الذي يمتد جذوره من فكر إبن تيمية ومن فكر اصنام قريش الجاهلية الأولى وسيطر في هذا العصر على العالم لاسباب ثلاثة رئيسية اولا قاعدة المال القاروني الذي تمتلكه مملكة قرن الشيطان ثم عمود الفكر الهاماني الوهابي ثم قمة الهرم الحكم الفرعوني الإدارة الأمريكية كل هذه الاسباب جعلت استمرار قوة الإنحراف ..والذي تصدى لهذا الإنحراف هي الثورة الإسلامية الإيرانية لذالك نلاحظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعرض لأكبر هجمة بالعالم من الداخل والخارج محاولة قواعد الإنحراف ضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المحاولات ليس إلا بسبب هزيمة القوة الإمبريالية بالواقع في الشرق الأوسط وضعف امريكا امام الحرب الروسية..

وايضا فشل وهزيمة مملكة قرن الشيطان امام المقاتل اليمني الذي مرغ انوفهم بالوحل.. وهزيمة مشروع الإنحراف امام كل حركة المقاومة الإسلامية في العراق وفلسطين وسوريا ولبنان.. مما اضطرت الإدارة الأمريكية توجيه سهام الغدر لدولة إيران الإسلامية بواسطة أدواتها ..نلاحظ الكم والكيف الذي تتعرض لها إيران الدولة الإسلامية التي تقف إلى جانب القضية الفلسطينية مؤامرات تلو المؤامرات ولكن هناك وعي شعبي وقيادة مؤمنة وجيش قوي يواجه هذه التحديات فمن واجبنا كشعوب عربية وإسلامية هو رد الجميل للدولة الإسلامية الإيرانية بكل الجوانب الميدانية والإعلامية والاقتصادية ومواجهة الإنحراف الفكري وفضح الإعلام المزيف الذي يشوه الثورة الإسلامية الإيرانية.. وقول الحقيقة لولا إيران لم يكن هناك اليوم إسلام مقاوم ولولا قادة دول محور المقاومة والشعوب المقاومة لما بقي هناك جوهر للإسلام لإن الفكر الوهابي التكفيري استطاع أن يغزوا العالم وغير صورة الإسلام جعله بشكل الإرهاب وبشكل يتعارض مع الفطرة الإنسانية من السحل والذبح والتفجيرات والإغتيالات وبشعارات ترفع اسم الله والتوحيد ..لكن هذا الإنحراف واجهته دول محور المقاومة لتقول إن الإسلام هو دين الرحمة والسلام للعالمين.. وبالاخير نعزي الدولة الإسلامية الإيرانية بمصاب الإنفجارات بضريح شاه جراغ بشيراز ونرفع لهم اشد آيات التعازي ونشد على الأيادي والقلوب بالصبر ..والحكمة ولغة القوة التي هي الخطوة الوحيدة التي يجب التمسك بها في هذا العصر عصر المقاومة والنصر حليف من يتمسك بالثقلين والولاية الواجبة المفروضة..

ونحن معكم معكم لا مع غيركم مع كل دول محور المقاومة جنود مجندة حتى يحين امر الله بدولة العدل تشمل عالم الأرض كافة

والحمد لله رب العالمين..

 

 

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