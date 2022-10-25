هل أُطيح بالفاسدين فعلاً؟

إياد الإمارة ||
حكومة التفاهة في زمن التفاهة..
أبن "ثجيلة" مراسل عد ضابط بزمن صدام، كل شي يسوي لهذا الضابط!
ونتيجة للمواهب "المتنوعة" التي يتمتع بها ابن "ثجيلة" تم ترفيعه إلى رتبة نائب ضابط لأنه مطوع وانتمى لصفوف حزب البعث وصار بعثيا، يعني "حاروگة" دبل!
ولأن الحظ دائماً يحالف ابن "ثجيلة" ومع قرار صدام بترقية النواب ضباط الرفاق إلى ضباط أصبح ابن "ثجيلة" المراسل الحاروگة ضابطاً في الجيش العراقي!
أبن "ثجيلة" صار يشيل مسدس واستلم سيارة "برازيلي" ويطوطح على الناس..
وفد يوم دخل ضابط الأمن على أبن "ثجيلة" وشافه..
وحكمت المحكمة العسكرية على أبن "ثجيلة" بالطرد من الجيش العراقي نهائياً.
ضابط الأمن گال: ما ندري نعاتب منو!
نعاتب "ثجيلة" على هاي الخلفة؟
لو نعاتب الضابط الأول الي كرم أبن "ثجيلة" وخلاه بعثي؟
لو نعاتب صدام وكل مطي مثله ما يعرف شلون يقرر؟
ضابط الأمن حقه..
شغلة "الفاسدين" بحكومة التفاهة هم ضيعت علينة السالفة مثل ما ضاعت على ضابط الأمن وي ابن "ثجيلة" وما نعرف نعاتب منو!
العتب على أهل الفاسد وتربيتهم؟
لو على الي جابوا الفاسدين ومكنوهم من رقاب الناس؟
لو على قرارات صدام والمطاية المثلة؟
هسة نعوف العتب ونؤكد على المطالبة بمحاكمة الفاسدين بالعلن..
اي بالعلن..
مثل ما تحاكم صدام وجماعته بالعلن..
لازم يتحاكم فساد حكومة التفاهة بالعلن ونعرف "منو الباگنة ومنو اليوميلة" لأن المشكلة مو بس بالباگنة المشكلة الأكبر باليوميلة: الذي يؤشر له ويسمح له ويحميه لكي يفسد ويفسد.
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