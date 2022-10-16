التهاون بمحاسبة رئيس الوزراء الحالي جريمة لا تُغتفر

إياد الإمارة ||

قد يهرع هؤلاء الذين اقترحوا ونصبوا رئيس الوزراء الحالي للتستر عليه أو حمايته تستراً على مخالفاتهم وحماية لأنفسهم من أن ينكشف المستور وهو ليس بمستور وتتضح الحقيقية والحقيقة واضحة..

ويصير "الحچي على المكشوف على المجاهد وابو عمامة وابو بالطو طويل"!

قد يمنع هؤلاء بما يمتلكون من نفوذ ونوايا سيئة من محاسبته كما ينبغي وهذا العمل "الجبان" جريمة كُبرى بحق العراقيين.

الأموال التي أنفقها..

التعيينات التي قام بها..

الإقالات..

القرارات التي اتخذها..

الإتفاقيات التي أبرمها..

المشاريع التي عطلها..

المؤآمرات التي قام أو اشترك أو حاول في ما بعد تنفيذها..

كل ذلك يجب أن يُحقق به من قبل أرفع المستويات في الدولة العراقية والإعلان عن نتائج هذا التحقيق إلى العراقيين.

لن يستقيم العراق إلا بمحاسبة رئيس الوزراء الحالي حساباً عسيرا..

لقد تهاونتم كثيراً في معاقبة البعثيين وإجتثثاهم بالطريقة الصحيحة، إذ إقتصر الإجتثاث على مَن ليس لديه "خالات" و "مالات" وتركتم مجرمي البعث أحراراً طُلقاء ومنحتموهم شهادات "إسلامية" ممهورة بأختام "شرعية"، فلا تكرروا التجربة مع آل مشتت، شتتوهم جميعاً وحاسبوهم جميعاً، وعاقبوهم أشد العقوبات جميعاً.

لا يجي واحد من المحسوب على المجاهدين ويگول: چانوا خادمين المجاهدين..

ولا واحد يگول: من آل مشتت بس خير..

ولا واحد يگول: عفا الله عما سلف..

ولا هذا لأن ابن عم القائد الفلاني وهذا ابن خاله لو من عشيرته لو نسيبه لو يقضي حوائجه العامة و"الخاصة"!

عيب

عيب

عيب

هاي سويتوها وي البعثية وصار الي صار، لا ترجعون تسوونها ويا رئيس الوزراء الحالي وجماعته.

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