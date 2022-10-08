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مواطنوا الأُردن: نحن نعاني من شحة الطاقة الكهربائية!*


إياد الإمارة ||

 

أمر غريب جداً أن يتزود العراق -وهو مصدر مهم من مصادر الطاقة في العالم- بالطاقة الكهربائية من بلد فقير مثل الأُردن!

والحكومة العراقية تعتبر إن هذا من منجزاتها التي تُحسب لها!

والخبراء يقولون إن ما تم الإتفاق عليه بين العراق والأُردن من الطاقة الكهربائية لا يكفي حياً شعبياً من أحياء العاصمة بغداد!

الأُردنيون تهكموا من هذه الإتفاقية الهزيلة واستنكروا على حكومتهم هذا التصرف الغريب!

الأُردن تعاني من شحة الطاقة الكهربائية فهل يحق لها أو يمكنها أن تزود العراق بالطاقة الكهربائية؟

الصحافة الأُردنية هي الأخرى سخرت من الموضوع فيما حكومتنا ليست في وارد القصة..

الذي يدعو للضجر أكثر هو الموقف السياسي في العراق..

إذ يغط سياسيو العراق في نوم عميق ولا يحركوا ساكناً أو ينبسوا ببنت شفة لما يقوم به رئيس مجلس الوزراء العراقي غير المنتخب!

لم نرَ أو نسمع أي إستنكار أو شجب أو مجرد سؤال متعلق بالتصرفات والقرارات التي تقوم بها الحكومة العراقية الحالية!

 

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