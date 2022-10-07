المقالات

مَن هم الكبار وكيف يتصرفون؟


إياد الإمارة ||   الكبير ليس بجسمه وضخامته وما يكتنز من لحم وعضلات مفتولة، وليس الكبير بماله الذي لا يُعرف كيف ولا من أين جُمع ولا كيف ولا أين يُنفق، وليس الكبير ببطشه وجبروته وتعديه على الناس الضعفاء والعزل وترويعه الناس الآمنين بغير وجه حق.. الكبير ليس بصوته المرتفع أو بشتائمه للناس وهو يفرغ عقده بهذا العمل القبيح. الكبير بعقله الراجح..  الكبير بخصاله الكريمة..  الكبير بهدوئه ووقاره وسكينته..  الكبير بحبه للخير وعمل الخير ولا يُرتجى منه إلا الخير..  الكبير بحبه للناس جميعاً وحب الناس له..  الكبير بإنجازه الذي ينفع الناس فيقال: انه سن سنة حسنة، أو بنى هذا الصرح، أو شيد هذا المعلم، ..  يُقال: مزهر الشاوي في البصرة باني شركة الموانئ العراقية..  ويُقال: الأُستاذ نجم النصراوي مدرس مادة الكيمياء الشهير في البصرة..  ويُقال: السيد طالب النقيب نقيب أشراف البصرة وأهم غارسي نخيلها منذُ أواخر القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا..  يُقال: الشيخ عبد الهادي الفضلي، والسيد مير محمد القزويني والشيخ محمد فلك..  يُقال: الدكتور ثامر الحمداني، والدكتور سعد شاهين، والمعمار حامد تركي هيكل، وبنيان صالح، ووو..  هؤلاء هم الكبار حقاً بالأعمال الكبيرة التي قاموا بها وبالآثار الطيبة التي تركوها.  يُقال: الحاج تركي الملا هيكل الرجل الأسمر النحيف الذي يملك (١١٤) دونماً زراعياً تعج بالنخيل في مقاطعة واحدة، جاء ذات يوم "يخرص" ثمرها فغرف من ماء النهر ووجده مالحاً فقال: لا خرص هذا العام والماء ملح اجاج ما هكذا علمنا علي أمير المؤمنين عليه السلام..  الكبير تركي الملا هيكل يتحدث عن عدل علي عليه السلام أكثر من هؤلاء الذين يستظلون بظله ويدعون الإنتماء له وهم أبعد ما يكونوا عنه.  رحم الله تركي الملا هيكل الذي كان يُهدي الكتب للمثقفين ويوزعها بين الشباب يحثهم على القراءة..  هذه نماذج الكبار.. وهكذا يتصرف الكبار..  هكذا يتصرف الكبار..  حينما يشخصون مَن هو العدو الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يواجههوه وكيف يواجهوه..  حينما يحددوا حاجات الناس ويسعون جاهدين لتحقيقها مهما كلف الأمر..  حينما يحقون الحق ويدحضون الباطل، ويقفوا بوجه الظالم وينصروا المظلوم ولا تأخذهم في الله لومة لائم..  هكذا يتصرف الكبار. 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أطفال العراق بين الواقع المر...والمستقبل المجهول..!
المرأة والتاريخ
مازلنا خائفين..! 
مَن هم الكبار وكيف يتصرفون؟
الشرطة العراقية: مرثية العراق ومأثرته
جدلية يوم الاستقلال..!
المرجعية مع الدولة والشعب وليس مع غيرهما
الواقع كما هو ..شيئ من السياسة 
 يتهمونا نحن في “الشرق الاوسط” بالإرهاب وهم الإرهاب نفسه .؟!
من يعيد الناجيات الايزيديات !؟ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك