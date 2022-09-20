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زمن الطليان..!


إياد الإمارة ||

 

قد أتفق -نسبياً- مع بقية الأخوة  بأن إستخدام مفردة "طلي" غير مناسبة، أو قد تكون غير شرعية من زاوية ما، أو خادشة للحياء، على إعتبار ضرورة الإرتقاء بلغة الخطاب لأن ذلك قيمة إجتماعية واخلاقية وشرعية مهمة، لكني وقبل الدخول في صلب الموضوع بإختصار أُسجل الملاحظات التالية:

١. واقع خطابنا اليومي الرسمي وشبه الرسمي مليان "متروس" بمفردات اسوأ بكثير من مفردة "طلي"!

ستر الله على هاي المفردة..

الدينيين والسياسيين والمثقفين في حواراتهم وخطاباتهم وكتاباتهم -البعض منهم- يشد أوربي  ويظل يغرد!

يعني هم لا نحمة زايد.

٢. نسينة سماحة الأخ "عگروگة" أو الحجي "الوصخ" أو فوج كامل لمكافحة الدوام تأسس عراقياً بإمتياز؟

اكو شيء يخدش الحياء أكثر من هاي المفردات، وهاي الإستخدامات، وهاي الشكولات؟

طلي لو عگروگة؟

طلي لو الوصخ؟

طلي لو فوج مكافحة الدوام؟

وخل نتذكر انه "الطلي" المقصود چان ورة هاي الشغلات كلها.

٣. وضع العراق هذا هسة شنو؟

أريد أسألكم بالله تبارك وتعالى؟

احنة بيا وضع، شنو واقع حالنا، ووين رايحين؟

اكو واحد عاقل يقبل بهيچ وضع، فكيف بمَن "ماشي" بينة لهيچ وضع؟

طلي أبن طلي أبن طلي من آل طليان لو لا؟

أرجع إلى صلب الموضوع بإختصار واحچي على زمن الطليان..

طبعاً ما مقصود بالطليان الإيطاليين، ابداً .. المقصود هو "الطلي"بالمعنى الخاص بذاناته وصوفه والتمعمع مالة، وهو إستخدام في غير محله لأن بعض الجماعة "حشا الطلي" ولازم نوصفهم بوصف اسوء من هذا بكثير..

أي وداعتكم اكو جماعة "حشا الطلي" لأنهم أضل سبيلاً من الأنعام!

مو رب العالمين يگول:"أضل سبيلا"؟

منين أضل سبيلا؟

من الأنعام يعني من: الطلي، الحمار، الثور، البغل، .... الخ.

عمي اكو "وادم" عدنا اسوء من الممسوخات القردة والخنازير..

ولو اريد أعدد بعض السوالف الي صارت بينة وهي كثيرة جداً تحتاج إلى مساحة واسعة "جداً"، اعددها وأگول: أكو غير البهائم تسوي هيچ؟

والله اكو سوالف البهايم ما تسويها.

 

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