الإمام الحسين عليه السلام نباهي به الوجود ومن في الوجود...

هشام عبد القادر ||

الإمام الحسين عليه السلام اباه سيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام

وأمه فاطمة الزهراء سيدة النساء

وجده رسول الله سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله سيد المرسلين...

وأخيه الإمام الحسن سيد شباب آهل الجنة ..

وذريته الأئمة الأطهار عليهم السلام ومن ولده الإمام المهدي المنتطر عليه السلام الموعود الذي تنتظره كل العالمين...

أما عن نفسه فهو سيد الشهداء سيد شهداء العالمين...وسيد شباب أهل الجنة...وتأتيه القلوب شوقا وطوعا وتستظل تحت عنايته الإنسانية

فهو ذبيح الله لأجل إقامة دين الله

قائد كل الثورات ونهج الأبات وويل لمن استكبر وعصى واصر وعاند من غضب ابا عبد الله الحسين عليه السلام فإنه في الحياة باقي وفي الخلود سيبقى شاهدا وشهيدا وحي لإنه فني في محبة الله ومن افناء نفسه في محبة الله فهو شهيد حي لن يموت....

هو المنادي ألا هل من ناصر ينصرني وهو ليس ضعيفا إن تنصروا الله ينصركم الله ليس ضعيفا بل ننصر المظلوم أينما كان هو خط عنوان ثورة ابا عبد الله الحسين عليه السلام وثورته سر البقاء والخلود وتضحيته هي الحياة الأبدية السرمدية ...

· سته ملايين قبر في وادي السلام جوار الإمام علي عليه السلام.. تبركا به..

من احد العجائب هي مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف جوار مرقد الإمام علي عليه السلام...فيها ما يقارب ستة ملايين قبر جميعهم شيعة الإمام علي عليه السلام ومحبيه....فهل لنا مقام هناك يا مولانا امير المؤمنين علي اسألك يا مولانا علي بجاهك وجاه النبي محمد واهل بيته إلا ما جعلت لنا جوارك مقاما تنقلنا إليه ..

ومسألتنا نكون من اصحاب الإمام الحسين عليه السلام فاصحاب كربلاء احياء والأمة تهوي إليها فما ذا نقول هناك العجائب الحقيقية التي لا يعلمها العالم الإنساني...تتزاحم الأمة أن تدفن جوار الإمام علي عليه السلام وتتزاحم الأمة أن تزور كربلاء المقدسة زيارة لابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام ...فهنيئا من يقرأ الزيارة والفاتحة والسلام لكل موتى وادي السلام وهنيئا لمن يقرأ الفاتحة والزيارة لاصحاب كربلاء المقدسة

ولجميع موتى المسلمين ..

والحمد لله رب العالمين

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