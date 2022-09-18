عراق ابو الخبزة \"مو لشعبه\" بيد ابو الخاثر

إياد الإمارة ||

الحچي طگ بطگ بس مو بصراحة..

وخل نبدي من العنوان:

العراق ابو الخبزة، فعلاً عراق ابو النفط والمعادن ويگدر يعيش بس من الزراعة، الخبزة بالبلد متوفرة بگد كل الفساد الموجود بيه وأكثر بعد!

بس خبزة العراق ليست لشعبه المسكين وإنما لمن هب ودب وخب من غير هذا الشعب "المسكين" الذي يرى العجين ويسمع أصوات ايدي الخبازين ويشم رائحة شواء الخبز لكنه لا يأكله.

ابو الخاثر منو؟

هذا سالفته سالفة، ذكره الجواهري "الشاعر" في إحدى قصائده وقد تنبأ بدوره الكبير في العملية السياسية العراقية الذي بدأ منذُ 2003 وإلى يومنا هذا وإلى ما يشاء "الملطلط"، يقول الجواهري:

ولكن على نفر واسط

تجمد كاللبن الخاثر

قعيد ويكره سعي

الجمو

ع للخير كامرأة العاقر

ابو الخاثر يعني ابو اللبن الخاثر، يعني سابقته بالجهاد چان يبيع لبن..

ومو عيب واحد يشتغل ويكسب بعرق جبينه، يبيع لبن يبيع گيمر مو عيب هذا "شرف" لمَن يعرف معنى الشرف.

العيب كل العيب أن يتحكم واحد بأنانيته وعدم خبرته بمصير شعب كامل من الطول للطول!

يعني لا طاگها ولا راكض وراها ويتحكم بمصير كل العراقيين من أجل أن يمرر مصالحه الخاصة وهو يا ساعة ويختنگ ويعض لسانه ويفطس.

وعندي بعد سالفة وي الجماعة..

يا جماعة؟

الجماعة الي صدعوا روسنا ويعتبرون نفسهم طبقة راقية والناس "العوام" معدان!

يابة ليش معدان؟

لأن متخلفين ما "يخرطون" الخرطات التسع!

ولا ولا..

زين طبقة راقية..

قبلنا بيكم عمي طبقة راقية..

بس هو هذا مستوى تفكيركم؟

لو هي هاي إختياراتكم؟

هو الراقي ومن طبقة يسوي هاي السوالف الدونية؟

خل يفيدكم هذا وجه "السحلية"، خل يفيدكم ويفيد طبقتكم الراقية بوگ وحرمنة، وتالي شنو، وين راح توصلون؟