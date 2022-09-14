المقالات

الوقت كالسيف إن لم تكن ذئباً بما تشتهي السفن طلع البدر علينا..


إياد الإمارة ||

 

الوقت كالسيف..

لم يبقَ أمامنا متسعاً من الوقت يكفي لتدارك أمرنا في هذا البلد الذي تضيع فيه أشياء كثيرة ليست أقل قيمة من القيم..

أمر (القيمة) محير جداً!

ولو ان السيف قد قطعنا ولات حين مناص..

إن لم تكن ذئباً..

إن لم نعد لهم -ولن نعد- ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل فإن خيلهم ستصلنا بلمح البصر ولن نتدارك أمرنا وإلا ونحن لا نملك من أمرنا شيئا!

كنا -ونحن نسمع- تحليلات القوم وقراءاتهم نتوقع منهم التصدي لما يُراد بنا وبهم من سوء ولكن ذلك لم يحدث ولا نتوقع حدوثه وقد قطعنا السيف إرباً إربا.

بما تشتهي السفن..

ولكن أي السفن تلك التي تشتهي؟

من المؤكد إننا لا نملك سفناً ولا حتى مجذافاً خشبياً "غرافة" وبالتالي فلا يعنينا من أمر الريح شيئاً، نركب السفينة رغماً عنا وتحركنا الرياح ونحن نغط في سبات عميق.

طلع البدر علينا..

طلع البدر؟

هي هاي الشغلة!

ذهب البدر..

طلع البدر..

والعصفور صوصو

شاف القطة قال لها: بس بس

 قالت له: نو نو

ونحن بين البس بس والنو نو

 

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الوقت كالسيف إن لم تكن ذئباً بما تشتهي السفن طلع البدر علينا..
الملا باسم الكربلائي وجهاد التبيين
الأرض لا تخلو من الحق والوطن هو الإنسان...
جهاد التبيين لواء حملته زينب ولم يزل تتداوله سواعد الاجيال.
مقارنة مع الفارق..!
فنتازيا نقاشية..!
بين نارين..!
البعد السياسي في زيارة الاربعين الحسينية   
موقف حزب البعث المنحل من زيارة الأربعين
يَدُ  في "طريق ياحسين"..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك