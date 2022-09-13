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الإيرانيون:شُكراً لِلعراق..العراقيون: شُكراً سليماني..!


إياد الإمارة ||

 

تصدر هذا العنوان صباح هذا اليوم الموافق (١٣ ايلول) و(١٦ صفر) و (٢٢ شهريور)  عدداً من الصحف الإيرانية في مقدمتها صحيفة جام جم التي تعتبر الأكثر مبيعاً في إيران..

الصحيفة وضعت جزء بيت المتنبي الذي استشهد به الإمام الخامنئي "دام ظله الوارف":

إذا أنتَ أكْرَمتَ الكَريمَ مَلَكْتَهُ

 أسفل عنوان (شكراً للعراق).

الإيرانيون ممتنون جداً لحُسن الإستقبال العراقي الذي يحظى به زوار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في اربعينه الشجي، الإمتنان الإيراني الكبير جاء على لسان قائد الثورة الإسلامية المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي "دام ظله الوارف" وعلى لسان رئيس الجمهورية سماحة آية الله السيد إبراهيم رئيسي "دامت توفيقاته" وعموم الشعب الإيراني.

الإمتنان الإيراني الشعبي -تحديداً- يعكس امرين مهمين:

الأول هو إلتفاف الشعب الإيرانية حول قيادته الشرعية وإستجابته الفورية لتوجهاتها ورؤاها..

الثاني هو وعي الشعب الإيراني الذي يقدر "المعروف" ويحفظ الجميل..

العلاقة الصميمة بين الشعبين الجارين الإيراني والعراقي بمستوى لن تستطيع كل المحاولات العفنة التي قام بها البعث الأموي الإرهابي أو التي يقوم بها عملاء الإحتلال والصهاينة وبقايا البعث من فك عراها أو التعرض إليها وستبقى هذه العلاقة قائمة تصنع إنتصارات متكررة حتى يتحقق الفتح وتشرق الأرض بنور ربها.

 

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