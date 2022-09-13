المقالات

قوة الجذب التي لا يعلمها علماء الكيمياء والفيزياء.. هي أرض كربلاء...


هشام عبد القادر ||

 

ملايين البشر من 1صفر حتى 20صفر تزحف نحو كربلاء المقدسة إنها قوة الجذب التي لا يستطيع أحد تفسيرها. إن قلنا الشهادة التي استشهد فيها ابا عبد الله الحسين عليه السلام فأمه فاطمة الزهراء عليها السلام شهيدة واباه سيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام وليد الكعبة وشهيد المحراب شهيد واخيه السبط الإمام الحسن شهيد السم وجده رسول الله سيد الوجود شهيد السم عليهم السلام جميعا.. وكل ابناء الإمام الحسين عليه السلام الأئمة من ذريته شهداء السجون والسم وولده الإمام زيد ابن علي شهيد ونسف جسده الشريف في البحار ..فأين السر نخاطب كل علماء الفيزياء ماذا يعلمون عن قوة الجذب في أرض كربلاء الأرض لها جاذبية ولكن ليست كطينة كربلاء المقدسة تجذب ملايين البشر ..تزحف إليها كل عام ناس مختلف ألوانها ولغاتها واديانها...كربلاء المقدسة حيرت العقول بل واذهلت العقول ولا أحد يعلم ما سر هذه الجاذبية ..التي لا نهاية لها نعم هو قلب الإمام الحسين عليه السلام وعقله وروحه  قوة الجذب ولكن ماهو العهد الذي كان في عالم الذر بين سيد الوجود وخالق الوجود إذا كان الذبح العظيم هو السر الذي فداء عالم الوجود فإن التضحية هي السر ولا تضحية كتضحية ابا عبد الله الحسين عليه السلام ..إذا لماذا المغالطات في التفسير بالذبح العظيم إنه كبش حيوان لا والله بل كبش التضحية هو إنسان ومذكور بكل الكتب المقدسة ويعلمه كل الأنبياء والرسل والملائكة أجمعين عليهم السلام....

فعلينا أن نتعلم إن الإيثار بالنفس فضيلة ...وهي سبب في الخلود والبقاء..

حب لأخيك ما تحب لنفسك..

والحمد لله رب العالمين

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ملاحظات عامة عن قصة الصحابة..!ّ
إيران الدولة التي جعلت إسرائيل تصرخ .
قوة الجذب التي لا يعلمها علماء الكيمياء والفيزياء.. هي أرض كربلاء...
كرم العراقيين ودهشة زوار الأربعين! 
لا اجتهاد مع النص
الاطلسي ينتحر في اوكرانيا وطغمة كييف تحاكي مصير هتلر
معجزة استضافة العراق مليار زائر اجنبي في آخر الزمان
بريطانيا أنموذج للطائفية المسيحية..!
كل الطرق تودي إلى عاشوراء  / 6-الإباء
مسيرة الأربعين في ذاكرة الأحرار
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك