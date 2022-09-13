قوة الجذب التي لا يعلمها علماء الكيمياء والفيزياء.. هي أرض كربلاء...

هشام عبد القادر ||

ملايين البشر من 1صفر حتى 20صفر تزحف نحو كربلاء المقدسة إنها قوة الجذب التي لا يستطيع أحد تفسيرها. إن قلنا الشهادة التي استشهد فيها ابا عبد الله الحسين عليه السلام فأمه فاطمة الزهراء عليها السلام شهيدة واباه سيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام وليد الكعبة وشهيد المحراب شهيد واخيه السبط الإمام الحسن شهيد السم وجده رسول الله سيد الوجود شهيد السم عليهم السلام جميعا.. وكل ابناء الإمام الحسين عليه السلام الأئمة من ذريته شهداء السجون والسم وولده الإمام زيد ابن علي شهيد ونسف جسده الشريف في البحار ..فأين السر نخاطب كل علماء الفيزياء ماذا يعلمون عن قوة الجذب في أرض كربلاء الأرض لها جاذبية ولكن ليست كطينة كربلاء المقدسة تجذب ملايين البشر ..تزحف إليها كل عام ناس مختلف ألوانها ولغاتها واديانها...كربلاء المقدسة حيرت العقول بل واذهلت العقول ولا أحد يعلم ما سر هذه الجاذبية ..التي لا نهاية لها نعم هو قلب الإمام الحسين عليه السلام وعقله وروحه قوة الجذب ولكن ماهو العهد الذي كان في عالم الذر بين سيد الوجود وخالق الوجود إذا كان الذبح العظيم هو السر الذي فداء عالم الوجود فإن التضحية هي السر ولا تضحية كتضحية ابا عبد الله الحسين عليه السلام ..إذا لماذا المغالطات في التفسير بالذبح العظيم إنه كبش حيوان لا والله بل كبش التضحية هو إنسان ومذكور بكل الكتب المقدسة ويعلمه كل الأنبياء والرسل والملائكة أجمعين عليهم السلام....

فعلينا أن نتعلم إن الإيثار بالنفس فضيلة ...وهي سبب في الخلود والبقاء..

حب لأخيك ما تحب لنفسك..

والحمد لله رب العالمين