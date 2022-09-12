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من البحر الأحمر إلى تربة كربلاء الحمراء حرية وإنتصار...


هشام عبد القادر ||   شهدت اليمن عروض عسكرية لم يسبق لها مثيل في أجواء حصار التحالف الأعرابي والعبري وفي البحر الأحمر كانت تلك العروض ترسل رسالة القوة إن هذا العرض وعد الأخرة المسمى بالمعركة الأخيرة أي إننا في زمن وحدة تحالف معسكرين .. تحالف معسكر الحق محور المقاومة من البحر الأحمر إلى كربلاء المقدسة الجامعة لكل أحرار العالم ضد تحالف معسكر الباطل دول التطبيع الممتدة من نجد قرن الشيطان إلى البيت الأبيض الأمريكي...وهذه الخطوط العريضة خط مستقيم يمثل الحرية كل ما لديه من كربلاء المقدسة أما الخط المنحرف كل ما لديه من الشيطان الأكبر قوى التحالف الإمبريالي وتحليل الأحداث لن تهزم أمة كل ما لديها من عاشوراء.. ولن تهزم أمة متمسكة بخط الولاية الموعودة بالنصر ..ولن تهزم أمة متمسكة بخط الثقلين ..... ونتوقع مستقبلا ..إمتداد الخط الثوري سيشمل العالم بمختلف اللغات.. لرفض الظلم...   والحمد لله رب العالمين
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