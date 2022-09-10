تاج ملكة بريطانيا بجواهر مسروقة..!

إياد الإمارة ||

ثلاث جواهر مسروقة تزين التاج البريطاني تعكس طبيعة نظام الحكم البريطاني المبني على الظلم والسرقة وإستعباد الناس بغير وجه حق..

ماسة (كوهي نور) المغولية الأصل، وهي جزء من تاج الملك المغولي المسلم جهان سلطان!

اما (الياقوتة الحمراء) فهي مسروقة من أحد ملوك غرناطة (ابي سعيد الأنصاري)!

والماسة الثالثة (كولنيان) فهي تمثل إستعباد البريطانيين للأفارقة بغير وجه حق!

هذه هي بريطانية العظمى التي تدعي إنها ديمقراطية النظام وتراعي حقوق الإنسان!

تقتل الناس وتسرقهم كما تستبعد البعض منهم ليكونوا عبيدا لها تتعامل معهم بوحشية..

بريطانية ليست سوى تاج يسيل منه دم الأبرياء في مناطق متفرقة من العالم.

الملكة صاحبة تاج تؤكد مصادر مطلعة بأنها شاركت بنخو ما ولو بمجرد علمها بقتل الأميرة (ديانا) بعد أن ثبت لديها ولحكومة بريطانية إن الأميرة تحمل جنيناً من أب عربي مسلم سيكون لاحقاً أخاً لملك بريطانية وهذا ما لا ترضاه العدالة البريطانية بأن يكون اخو الملك عربي الأصل مسلم الديانة!

الكل يتذكر كيف تعاملت الملكة المتوجة بالدم البريء مع (چنتها) ديانا ومستوى قسوتها معها بحيث "خلتها (دايحة) وهي براس رجلها"!

عائلة مثالية..

نصيحتي لبعض الساسة العراقيين بأن لا يبنوا صروحاً عالية من المال المسروق ومن استعباد الناس لأن هذه الصروح ستقع بهم، "لو تصير بيهم سالفة ديانا ودودي وتعال يا عمي شيلني"

هاي عاقبة المال الحرام..

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